圭賢 KYUHYUN ASIA TOUR “CONTINUE” IN HONG KONG演唱會將於2027年2月13及14日 (星期六及星期日）在亞洲國際博覽館10號展館舉行，會在Weverse會員優先購票登記，並會在Cityline、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

KYUHYUN香港演唱會（IG@reg.entertainment）

KYUHYUN演唱會2027香港 | 詳情

演唱會日期：2027年2月13及14日 (星期六及星期日）

演唱會時間：晚上6時

演唱會地點：亞洲國際博覽館10號展館

門票價錢：暫未公佈

KYUHYUN演唱會2027香港 | KYUpiter MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記

優先購票登記渠道：Weverse

優先購票登記時間：11月26日 (星期四) 下午1時至11月28日（星期六) 晚上11時59分

KYUHYUN演唱會2027香港 | KYUpiter MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

優先購票渠道：暫未公佈

優先購票時間：暫未公佈

KYUHYUN演唱會2027香港 | 公開發售

公開發售平台：Cityline、大麥網

公開開賣日期：暫未公佈

公開開賣時間：暫未公佈

kyuhyun（IG@kyuhyun_official）

KYUHYUN演唱會2027香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。