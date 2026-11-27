梁詠琪（GiGi）紀念入行 30 週年的《LOVE GiGi 愛自己世界巡迴演唱會－香港站》，第一場嘉賓有陳奕迅。Eason以重新編曲的《煙霧瀰漫》出場，隨後更與GiGi合唱《落花流水》。支持講到請陳奕迅做嘉賓，因為大家同一時期出道，有好多回憶。Eason就自爆自己做嘉賓準則要有商量 ：「嗰啲唔傾我咪唔做囉！」

梁詠琪（GiGi）紀念入行30週年的《LOVE GiGi 愛自己世界巡迴演唱會－香港站》首場。（葉志明攝）

重提同期出道慘食白果 Eason笑言「鄭中基金獎」

梁詠琪提到Eason是大家同期出道歌手，很多同場機會，又一齊去頒獎禮。Eason則笑言自己出道冇新人獎拎：「鄭中基金獎！」

首場請來歌神陳奕迅（Eason）擔任壓軸驚喜嘉賓。（葉志明攝）

陳奕迅與梁詠琪在台上深情合唱經典金曲《落花流水》，默契十足，令歌迷聽出耳油。（葉志明攝）

不過Eason反提醒GiGi，自己其實早已做過對方紅館嘉賓，更自爆當年有位差不多高的女歌手，亦有邀請他，但時間關係未能參與。但隨後Eason講出另一原因：「你會同我傾唱啲乜點夾，另外嗰啲唔傾我咪唔做囉。」今次Eason更指可以上GiGi公司慢慢傾，仲有蛋撻食，好開心。

隨後，Eason如粉絲般，拿出GiGi最新專輯，並自備簽名筆索簽名，更要求要寫上：「Dear Eason」，GiGi也搞笑地，以大如圓檯的歌衫上墊住簽。

隨後Eason化身小粉絲，拿出GiGi最新專輯及自備簽名筆在紅館台上索取簽名。（葉志明攝）

GiGi也搞笑地以大如圓檯的歌衫上墊住簽。（葉志明攝）