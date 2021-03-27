跟麥浚龍同台開網上音樂會　姜濤壓軸獻唱︰好想多些現場演出

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-27 19:00

兩位風格截然不同的歌手，麥浚龍（Juno）與姜濤，早前聯同陳凱詠（Jace），為美容品牌舉行網上音樂會，音樂會以唱片舖為主題，舖內有著不同音樂風格的歌手，以新鮮配搭帶出一小時的精彩演出，而當日更由姜濤擔任壓軸表演。

音樂會由YSL BEAUTÉ主辦，邀請到麥浚龍參與演出。（官方相片）

首先出場的有Juno，唱出多首耳熟能詳金曲，包括《寂寞就如》、《耿耿於懷》、《念念不忘》等等，更特別請來王嘉儀與他一起合唱重新編曲的《雌雄同體》。今次是Juno首度參與網上音樂會：「我有大約年半時間沒有現場演出，今次很開心於網上與大家見面。雖然過去一年大家面對面機會減少了很多，但我覺得我依然能透過其他媒介，把我的創作呈現給觀眾。」

姜濤登場就唱出《愛情簽證申請》。（官方相片）

緊接的新一代唱作歌手Jace唱出《天生二品》，能獲品牌垂青，Jace都感意外︰「我今晚一口氣唱了節奏輕快的跳唱歌與及慢板情歌，心情到現在仍然很興奮！最開心還學懂了很多化妝技巧，試用了很多化妝品！」

+ 2 + 2 + 2

壓軸的就有姜濤，他先唱出《愛情簽證申請》，隨後再唱出全新歌曲《Master Class》，帶給觀眾無限驚喜。「之前說過以後會用作品代替說話，所以每一次演出都希望有新嘗試，帶給觀眾新鮮感。我都很喜歡今晚的演出，能讓大家看到我cool、型格的一面。希望日後有多些現場演出，再呈現多些不一樣的我。」