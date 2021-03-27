TVB記招惡搞姜濤　花姐稱毋須道歉：好開心隔籬台留意我哋動態

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-27 16:12

無綫（TVB）日前舉行「超級綜藝 隆重登場」記者會，當中鄧智堅以「薑蓉」身份惡搞男團MIRROR成員姜濤，惹來一眾「姜糖」不滿，事後馮盈盈、林盛斌（Bob）等藝人公開道歉。

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經理人花姐（黃慧君）今日（27/3）現身MIRROR演唱會記招現場，她接受《香港01》訪問時指，自己沒有認真看過整段演出，但認為一眾藝人毋須就事件致歉：「其實未去到要道歉嘅，我諗每一個藝人出嚟扮嘢又好，或者做各類型嘅表演都好，其實都係想娛樂觀眾啫。可能佢哋會覺得『你扮得姜濤唔好睇』，但係我哋應該尊重每個藝人嘅表演。」

花姐回應友台惡搞姜濤時間，認為對方不需要道歉。（葉志明攝）

談到當中的對白，花姐認為純屬搞笑，亦指姜濤沒有為這件事感到不高興：「姜濤同我睇完都喺度笑，唔會嬲囉，因為大家都知呢啲嘢都係講笑啫，唔需要咁認真。反而我好開心，我哋留意隔籬台嘅動態，隔籬台都會留意我哋嘅動態，咁唔係更加好咩？」花姐又希望一眾「姜糖」不要太緊張，相信友台前輩都會愛錫姜濤，不需要將這件事看得太重。

花姐透露姜濤沒有為這件事感到不開心。（葉志明攝）

花姐認為友台藝人沒有惡意，希望「姜糖」不要過份緊張。（葉志明攝）

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