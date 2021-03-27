林二汶演唱會︱疫情下「擁抱」歌迷　穿平底鞋憶故友盧凱彤

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-27 22:36

林二汶今晚（27/3）在紅館舉行《The Beginning of Faith Live》演唱會頭場，除了馮允謙，岑寧兒、劉天蘭、黃偉文、陳葦璇等人亦有現身支持。

踏入8時半，演唱會正式開始。二汶身穿黑色戰衣登場，先以《再聚》揭開序幕，其後接連唱出《驚人》、《北京道落雪了》及《Wanna Be》等歌曲。及後，她與觀眾打招呼，稱在疫情下能成功舉行今年首個紅館演唱會，實在十分難得，更希望與歌迷「擁抱」，原來她是指觀眾給自己的關注：「你哋畀我嘅係最大嘅關注，而呢種關注係最強烈嘅擁抱，所以我哋啱啱擁抱咗。好衷心多謝大家呢幾年，或者啱啱出道嘅時候，你哋畀我嘅關注，多到令我上到紅館，多謝大家。」

+ 4 + 4 + 4

二汶今日穿上平底鞋，除了因為自己不適合穿高踭鞋外，亦有著深層意義。她指有一種人對著穿高踭鞋的人不會說「食得鹹魚抵得渴」，因為他們會明白自己正經歷的痛楚，期間亦說到昔日戰友，今日迎來35歲生忌的盧凱彤：「呢啲人可能係你嘅姊妹，你嘅兄弟，你嘅閨密，或者係你嘅拍檔。佢會明白你一切痛苦，可以撐起你，就好似呢對平底鞋咁，提你腳踏實地，從頭做起。」