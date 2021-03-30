MIRROR新歌邀歐美作曲人操刀　花姐示意交予12子投票決定

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-30 12:30

近期MIRROR成員相當勤力，不但推出團歌《WARRIOR》，各個成員亦在復活節長假期前陸續派上個人單曲，為演唱會造勢。繼Jer（柳應廷）《狂人日記》、姜濤《Master Class》及Ian（陳卓賢）《DWBF》後，AK（江𤒹生）的新作《黑之呼吸》亦將在星期三（31/3）面世。

MIRROR推出新歌《WARRIOR》之際，姜濤、Jer、Ian及AK都在復活節長假期前出歌。（資料圖片）

說到MIRROR新歌《WARRIOR》，樂迷不但被強勁節奏吸引，更因歌詞說中年輕人心聲而引起共鳴。歌曲由歐美作曲家Val Del Prete及韓國音樂人Hwan Yang作曲，前者曾為韓國天團TWICE、GFRIEND、台灣歌手安心亞等作曲，其中為TWICE創作的日本單曲《HAPPY HAPPY》，在日本銷量更達到白金單曲標準。

經理人花姐日前接受《香港01》訪問時，被問到在選曲的過程，她指整個製作由監製Edward Chan（陳浩然）收集Demo開始，一開始並不清楚作曲人班底：「佢淨係話喺歐美收到啲Demo，當時佢畀咗兩首歌我哋揀，完全冇講過係邊個作。之後我同MIRROR 12個人投票，就決定用（而家）呢首歌，然後先知邊個係作曲人，原來佢係幫過TWICE作曲，於是我哋好開心。（一致通過？）當然唔係啦，不過係大比數嘅，冇記錯係得兩票唔贊成，咁係因為另外一首歌都好好。」

MIRROR新歌製作過程，先由監製Edward Chan收集Demo開始，花姐稱到選定曲目後才知道作曲人身份。（資料圖片）

冀《WARRIOR》氣勢與力量兼備

花姐為MIRROR構思今年第一首團歌時，希望用一首具備氣勢、力量的作品與樂迷見面，她指在想定主題後，就被Demo名稱深深吸引：「我就想做到好似先鋒咁，咁啱Demo名都係叫《WARRIOR》，我哋聽完之後就好鍾意，話呢個歌名好襯我哋主題，於是就揀呢首歌。」花姐又指，曲風和傳統K-Pop比較不一樣，與音樂人風格有密切關係：「佢就算係幫韓國歌手作曲，佢都唔會特登作啲K-Pop出嚟。佢係好想將歐美音樂嘅特色融入喺亞洲，本身呢個音樂人嘅特色就係咁，所以我聽完之後，當然佢嘅結構係可以，但係裏面嘅元素只能夠講係似K-Pop，本身係偏向外國歌多啲嘅。」

花姐透露，原來歌名《WARRIOR》正是當初Demo的名字。（葉志明攝）

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