天堂鳥解散令「MK POP」沒落　重溫5大超人氣「高質MV」

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-31 22:31

由Gordon、Lincoln以及Tyrese三名成員組成的三人男子組合天堂鳥（BOP）日前宣布「拆夥」，三位成員各有發展，據知，Gordon和Lincoln一齊簽約邵氏，向影視圈發展。至於Tyrese則會暫別娛圈，專注發展園藝生意。

BOP被視為「MK Pop」的代表組合。〈今生不再〉（數位單曲封面）

相信有不少人都會在聽到「天堂鳥」的同時，就會聯想到「MK Pop」一詞，但到底「MK Pop」的定義是什麼，對此名詞的由來亦未必太清楚。其實「MK Pop」是在2013至2014年間於網絡流傳、用作批評樂壇中某類「組合」用語，略帶貶義。至於網民將樂壇中的組合列入「MK Pop」的準則主要有5個，包括「抄襲K Pop（韓國流行娛樂）」、「較劣質的歌曲」、「怪異的舞步」、「浮誇的造型／妝容／打扮」以及「較劣的MV」。

所謂「較劣的MV」，很多時都在同一個場地完成拍攝，而且，感覺粗製濫造，定格睇更震撼：

+ 41 + 41 + 41

雖然以「MK Pop」作為代名詞比較負面，但這些組合的MV在YouTube的點擊次數絕對不少，或者網民都是充滿「獵奇」的心態去點擊欣賞，點擊過百萬甚至幾百萬，但無論是天堂鳥、FFx甚或是Faith的知名度絕對不比其它歌手低，更成功創造了不少網絡熱話，為大家帶來不少娛樂。不過隨著「MK Pop」的成員相繼「解散」或「消失」，「MK Pop」已經成為時代的眼淚，近年的香港組合質素已經有明顯進步，當中由《全民造星》出身的MIRROR更是風靡全港甚至亞洲地區。