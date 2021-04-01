6號@RubberBand與布志綸Alan合體開騷　網民激讚：好聽到不停爆粗

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-01 10:00

RubberBand 的 6號與 Mr.的布志綸Alan ，最近應鼓手KB和黃丹儀主持的網上音樂節目《Music Panda 》的邀請，首次以個人名義合體演唱，節目於YouTube上推出短短幾4日已經超越十萬Views ，獲網民不停留言激讚。這對當年頒獎台上的兩大競爭對手，兩大主音惺惺相惜，不單互唱對方樂隊名曲，更演繹了很多他們喜歡歌手的歌曲。當中6號和Alan 都狀態大勇，甚至有網友大讚：「好聽到不停爆粗。」

對於網民留言激讚，Alan及6號坦言也有看到，十分感謝大家喜歡這次合作與及rundown 。 Alan 直言他非常之開心可以和6號合作，與6 號認識十多年，樂隊與樂隊之間能互相欣賞很難能可貴。

節目之中，6號與Alan 回憶入行時的辛酸。Alan 說過去日子，最開心是與隊友一齊「食嘢飲嘢」再夾歌，KB就抵死即問「食咩先？」Alan 急急笑回話:「食得咩？哈哈！叉雞飯個啲囉，窮到可以一個飯盒兩份分，以前真係試過銀行零蚊的日子。」

而6號就直言自己是非常之保守家庭中長大，從來沒想過當明星，所以最初被睇中獲邀成為樂隊主音兼出唱片，他都一口拒絕，覺得發夢冇咁早，做人應實際。最後肯簽約踏出新一步，也是要公司答應他可以搵回以前港台打工的萬幾蚊底薪，又保証為他接到拍片等等外快工作，他才肯答應簽約。提到Alan 早前做了爸爸，6號表示沒有生仔計劃：「我估我唔會喇，我覺得依家世界變化好大，我冇 Alan咁勇。」而KB就笑他：「你又知佢勇，佢生仔係意外嚟㗎！」令Alan啼笑皆非。