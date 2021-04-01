AK@MIRROR新歌《黑之呼吸》為黑面平反　中空上陣大曬子彈腹肌

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-01 16:03

人氣男團MIRROR每個星期都有新作品推出，繼姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）先後公開全新單曲、以及MIRROR總動員推出團歌《WARRIOR》後，成員江𤒹生（AK）正式接力，年度首支個人歌曲《黑之呼吸》於昨日（31/3）正式面世。內容講述人類為了存活難免抹去自我，AK希望藉着歌曲提醒聽眾勿忘初衷、誠實做我：「呢個世界有好多唔同嘅聲音，干擾你嘅真實想法。我覺得只要唔影響其他人，盡量都要保持內心最純真嘅想法，因為呢個先係真正嘅你。」

江𤒹生（AK）年度首支個人歌曲《黑之呼吸》於昨日（31/3）正式面世。（IG/ @_kisang_）

花姐勸拍劇

自言與「黑」有緣的AK，除了因為皮膚黝黑，也經常被冠上「黑面」之名：「我唔笑嘅時候，個樣比較惡，好容易被人誤解，但係只要知道自己做緊乜，咁就足夠。」他也透露入行後曾接收過不少意見，如何從中學會平衡、不要盲目跟從也是一門學問：「例如花姐會叫我唔好唱歌，不如去拍劇，我覺得要自行過濾，諗清楚邊方面最想做、最適合自己，即使有可能會做錯決定，但係死喺自己手上都係無悔，哈哈。」

向來守身如玉的他，首度在鏡頭前中空上陣，大曬健身有成的子彈腹肌。

「黑之樂隊」限時現身

為配合歌曲設定，《黑之呼吸》MV主打黑白風格，令AK直呼新鮮同時他更為《黑》獻出了第一次。向來守身如玉的他，首度在鏡頭前中空上陣，大曬健身有成的子彈腹肌，不過他卻笑言緊張：「我真係第一次露咁多肉，所以好難忘！」

此外，AK亦率領「黑之班底」，包括音樂才子徐浩（Terry）、樂隊ONE PROMISE結他手天衡及著名鼓手一丁，組成期間限定的四人樂隊進行拍攝。提到新歌的黃金陣容，AK透露源於去年一次合作：「舊年同ONE PROMISE翻唱咗幾首歌，從而同天衡熟咗，佢知道我想嘗試band sound，主動提出幫我寫歌；監製Terry覺得我都適合呢類型曲風，所以促成今次合作。」為求盡善盡美，同時邀請鼓手一丁合流錄製真樂器，給《黑之呼吸》錦上添花。

AK亦率領「黑之班底」，包括音樂才子徐浩（Terry）、樂隊ONE PROMISE結他手天衡及著名鼓手一丁，組成期間限定的四人樂隊進行拍攝。

被「御用監製」Terry大讚真性情、也坦承是MIRROR當中最率性的AK，再被問到頒獎禮的「黑面說」，AK藉着《黑之呼吸》表達「重整」之意：「知道好多人集中喺我嘅表情上，嗰日真係單純地對自己感到失望，覺得辜負咗屋企人、身邊團隊，其實我好戥兩位隊友高興！推出《黑之呼吸》，係重整咗自己心態，今年重新出發，喺未來嘅音樂道路上，希望可以繼續增進才藝，帶更多好音樂畀大家。」

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