【RubberBand演唱會】阿偉Solo唱自己歌　爆愛女唔再係自己歌迷

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-04 02:00

RubberBand周六晚（3/4）起，一連四日在紅館舉行《RubberBand Ciao 2021》演唱會。緊接《阿波羅》後，他們再一口氣演繹《你和我》、《天台飛人》、《百毒不侵》及《漫長》。其後主音6號才稍作休息，並憑歌寄意：「《漫長》最後一句歌詞係『說不出放棄』，香港人都要『說不出放棄』，唔好咁容易放棄。」

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這次演唱會為呼應主題，舞台上的樂手會分階段離開。及後他們再唱《田鼠論壇》、《健兒》和《堅彌地城》。唱到《睜開眼》時，場館一如既往變得漆黑一片，直至最後一句歌詞唱出，才會重新亮起所有燈光。6號唱到這裏，忽然有所感慨：「9年前寫好嘅作品，過後經歷聚散，呢首歌已經愈嚟愈難唱，但係如果一日仲有機會唱，我哋都會繼續唱畀大家聽。」

在演唱《挾持》後，RubberBand再唱《山河故人》，其中一段6號更隔著熒光幕，與今晚擔任和音的小肥（徐智勇）對唱。在《倒行詩》後，6號再說：「呢個故事係講緊，有時候我哋分開咗，未必會有時光機可以返轉頭，但係如果有，會係一件美好嘅事。好感謝頭先大家畀咗個咁美好嘅畫面，我哋就好似喺《倒行詩》裏面。此時，台上只剩下RubberBand及音樂總監雷柏熹（Patrick）。

呼應「Ciao」的主題，樂隊和和音分階段離開舞台，到RubberBand唱完《練習說再見》後，Patrick亦離開舞台。6號笑說：「東南西北，得返我哋4個，成件事係咪有啲傷感呢？」他們四人圍在一起，演繹《心照一生》後，結他手阿正走到台中央，從升降台離開，此時有觀眾發覺演唱會似乎有不妥，大叫：「阿正翻嚟呀！」在《Hello？》後，鼓手泥鯭、6號亦相繼離開，台上只剩下低音結他手阿偉。

原來這次演唱會中的特色之一，是每晚都有不同成員的獨唱部份，而率先在頭場Solo的正是阿偉：「雖然呢一刻，我嘅隊友離開晒呢個舞台，但係我仲有你哋，仲有今日都喺度嘅屋企人。不過我都唔知點解要自己一個喺台上面講嘢。」阿偉更在台上分享6歲愛女G.I.的趣事，說到她的聽歌習慣，他說以前女兒愛聽RubberBand及另一組合小塵埃，但後來卻迷上韓國天團BLACKPINK，他說：「係嘅，畀我都咁揀！不過點都好，無論係小朋友定係年輕人，最緊要都係有得選擇啫，冇得揀會好慘。」他其後唱6年前女兒出世時寫下的作品《G.I.》，離開前更不停向女兒及老婆飛吻。

RubberBand每位成員都有獨唱機會，頭場就有阿偉。（葉志明攝）

若然演唱會前段是強調「離別」，那Encore部份就是以「散後再聚」為主題。四子換上白色演唱會T恤重返舞台，演繹9年前紅館個唱的主題曲《夥伙》，6號更說：「轉眼間我哋返返嚟呢度，好高興！」其後唱新歌《Ciao》時，他不時搖頭，強忍淚水，似乎對箇中歌詞有所感觸。其後RubberBand再唱《逆流之歌》和《發現號》，不過6號唱著這首代表作，卻在歡呼聲中忘詞，他笑指：「我自己都亂晒，平時唱錯歌詞，我都可以跟住你哋個口嚟唱返啱。」在《未來見》後，他又大叫：「我哋係嚟自香港嘅RubberBand，永遠都係！」在觀眾大叫Encore情況下，RubberBand再度回到台上，並決定表演《夏令時間》，離開時，6號引用《Ciao》歌詞道別：「說了再見，約定再見，就會再見！」