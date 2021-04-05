【評論】RubberBand演唱會貫徹散聚主題　成員獨唱傷感中帶驚喜

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-05 20:40

相隔9年，RubberBand重返紅館舉行《RubberBand Ciao 2021》，以「散聚」作為主題。從上個紅館騷的三面台變成今日的四面台，樂隊從選曲、編排上都緊扣「離開」和「重聚」兩大元素，在經過頭場「熱身」後，他們在歌聲中帶給觀眾的力量和鼓勵有增無減。

相隔9年重返紅館，RubberBand依舊透過作品為香港人給予力量。（葉志明攝）

整個演唱會中，樂隊閒談的說話並不多，正好讓樂迷專注從歌曲領悟當中意思。一開始接連獻唱《Dedicated To…》、《小涼伴》、《阿波羅》等大熱作品，一方面方便觀眾極速投入氣氛，一方面亦減少往後探討城市、離合時沉重的感覺。或許很多人都會認為，連日來管樂部份聲量太大，甚至蓋過6號歌聲，但這正是音樂總監雷柏熹旗下的爵士大樂團（Patrick Lui Jazz Orchestra），在《i》大碟中希望帶出的澎湃感，例如《漫長》若沒有管樂伴奏，或許觀眾就無法領悟歌詞中「說不出放棄」的力量。

現場管樂所帶出的震撼和力量，遠遠超乎觀眾所想。（葉志明攝）

正如6號所指，經過頭場的「預演」後，雖然只是收起《田鼠論壇》和《健兒》，但「散聚」帶來的傷感已經比頭場更明顯。這部份一開始選擇一首Side-track，來自大碟《Gotta Go》的《堅彌地城》，輕輕帶出尚有很多人不理當今政事，或許大家會以為緊接下來的《睜開眼》在勉勵港人的同時，依然保留勸喻世人正視社會問題的信息。

這次RubberBand除重唱不少舊作，更因應主題唱過不少Side-tracks。（葉志明攝）

不過，這次與過往關掉場館所有燈光不同，透過垂直白光的設計，令RubberBand仿如身陷囹圄的感覺，不言自明，只是在頭場有不少觀眾亮起手機電筒後，6號在第二場演唱前不忘提醒觀眾：「希望大家可以熄哂所有燈，仔細地去聽呢首歌，唔駛驚，因為現實都係咁。」在新的舞台效果下，RubberBand希望大家面對眼前恐懼，不要刻意逃避。經歷過去兩年社會翻天覆地的變化，這首歌在勉勵之中，亦令不少香港人增添一份傷感。

2021年版本的《睜開眼》固然令人感動，但不少觀眾在頭場卻似乎未知「傳統」，亮起手機電筒，令6號和導演紛紛提醒觀眾，希望大家在漆黑中感受歌曲的意思和力量。（葉志明攝）

後來的《挾持》和《山河故人》，說的是昔日兄弟反目成仇，與自己說再見的故事，加上《倒行詩》的幻想與無奈，成為整個演唱會最感動的地方。及後的《練習說再見》、《心照一生》和《Hello？》，同樣是講到離別、兄弟情，但當樂隊成員相繼離開一刻，也在暗示RubberBand總有與樂迷告別的一日，不如趁這個機會預演一次，練習說再見。當然，成員間的獨唱時段的確令人期待，從阿偉親口為愛女獻唱同樣來自大碟《Gotta Go》的Side-track《G.I.》，到阿正開金口唱歌兼說話，此刻都令觀眾在不捨當中，亦感到相當興奮。

就連6號都激動爆喊，可想而知台下觀眾早已哭成淚人。（資料圖片）

說到這場演唱會的第一次Encore，與其說是加碼獻唱，不如視為一種更完整地詮釋「Ciao」的手法。四子在短暫告別後重逢，再說一聲「Ciao」，意思已經從「再見」變成「你好」。若要談到美中不足之處，或許是在演唱首本名曲《發現號》時，6號接連兩晚都唱錯段落，不過舞台效果搭夠，加上台下氣氛已經到達最高點，因此這個小失誤都無阻觀眾享受演出。縱使歌曲內容帶點唏噓、無奈與傷感，但在RubberBand的演繹下，觀眾仍能臉帶笑容，充滿力量地離開，依舊沒有令歌迷失望。