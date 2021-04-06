【RubberBand演唱會】服飾暗喻「冇忽好肉」　6號外套引歌詞寄意

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-06 19:30

RubberBand今日（6/4）繼續在紅館舉行《RubberBand Ciao 2021》演唱會，除了成員們的精彩演出，他們身上的衣著同樣成為焦點。與其他歌手度身訂造華麗服飾不同，這次RubberBand在舞台設計上以「倒轉城市」作為概念，希望以平實造型示人。

《RubberBand Ciao 2021》的服飾極具心思。（葉志明攝）

今次服裝則由LUDDITE設計，用上牛仔布以Patch Work方式縫製而成，再配以The Polska Traveller首飾、New Balance、Hoka One One、Flower Mountain 及Puma鞋履，整體上有種破爛的感覺，正好比喻現今香港「冇忽好肉」的感覺。

另外，RubberBand亦為每位隊員度身訂造服飾，衣服上都會以刺繡、模版等方式加上代表著自己的不同圖案、歌名或歌詞，例如6號的外套就發現《未來見》、《漫長》、《逃脫》及《許多年以後》的歌詞，而衛衣的背部則是獅子山的剪影，泥鯭身上的吊帶則見有《未來見》及《漫長》的歌詞。

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除了RubberBand四子外，這次台上表演者的服飾全都有特別意思，例如雷柏熹爵士大樂團（Patrick Lui Jazz Orchestra）如上班族般穿上一模一樣的制服，無伴奏組合AMuiXis則化身《每道微小》MV中的卡通角色Maly，孭上斜孭袋及戴上由Bess Leeder製作的造型帽，是可愛清澀的年輕化身。加上其餘樂隊成員一身由Mid West幫忙加工、牛仔布料為主的打扮，映照出社會上的各式人種，並融入在整場館裡，與觀眾融為一體。