勁歌金曲︱金榜革新幕後有現身說法　唔只冠軍歌得主有機會唱Live

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-12 00:24

新版《勁歌金曲》在昨晚（11/4）首播，當中最大亮點莫過於關於「勁歌金榜」的全新玩法。除了有音樂人專業分析，教導觀眾如何欣賞新派台歌，更將招募20名音樂選民，在錄影現場為歌手即場演繹新歌給「讚」評分，而觀眾對新歌「讚」的數目將影響「勁歌金榜」成績。

新版《勁歌金曲》在「勁歌金榜」玩法上作出重大改變。（節目截圖）

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在新版的第一集，節目安排20位歌手充當「星級音樂選民」，頭炮分別有曾比特（Mike）和衛詩（Jill）先後演繹《我不如》及《面對後悔的各種方法》。面對同行站台，各位需要畀分的歌手似乎相當客氣，紛紛讚好，但他們在分析時都以音樂角度出發，例如在Jill演出後，陳明憙（Joycelyn）會從歌詞角度出發，認為歌曲容易引起共鳴。除了選民外，舞台旁邊亦有歌手組成的「音樂導賞團」給予評價，例如今晚導賞團成員之一林奕匡（Phil）在分析《我不如》時直言：「呢首歌嘅樂句好特別，好多三連音，我冇聽過一首歌嘅副歌係咁寫嘅。」

輪到數榜，除了公布結果外，更會邀請幕後音樂人，向觀眾分析如何欣賞上榜歌，甚至邀請歌曲班底解構歌曲創作故事和要點。另外，除了冠軍歌獲得即場演繹機會外，每個星期都會挑選另外兩至三首上榜歌即場演繹。例如今個星期排第6位，黃妍（Cath）的《天光前》，在音樂人徐浩拆解曲風、黃妍唱腔等值得留意的位置後，觀眾就能嘗試從剛剛提及的角度欣賞Cath現場演繹新歌。

點擊圖輯，了解今個星期「勁歌金榜」：