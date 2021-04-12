張敬軒半山百年大宅開線上音樂會　曾為保育外借舊居幫容祖兒拍MV

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-12 19:45

張敬軒今日（12/4）凌晨開Instagram直播，除了與觀眾一起欣賞最新主打《Sweet Escape》的MV外，當軒仔回到位於港島半山的玫瑰村（The Alberose）百年大宅時，更隨即舉行《Live at Alberose》線上音樂會。

張敬軒IG直播變網上音樂會 林家謙馮允謙深夜驚喜現身做嘉賓合唱

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軒仔自2017年9月入住玫瑰村，在大廳內的傢俬幾乎都是古董，令居所內散發出古典氣息。為達到保育作用，軒仔不時活用居所空間為新專輯宣傳，例如在上一張專輯，2018年12月的《Senses Inherited》中，軒仔就在玫瑰村的居所拍攝專輯封面，向1996年林憶蓮發行的專輯《感覺完美》致敬。在大碟推出當日，軒仔更邀請弦樂團合作，在大廳舉行專輯說唱會。而這次軒仔更利用居所空間，不但走到客廳、禱告位獻唱外，更在花園佈滿燈泡，相當細心。

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談到保育，不得不提軒仔舊居緋荔榭（Felix Villa）。他曾在2013年租住，不過在租約期滿後，軒仔有意儲錢置業，於是在2015年7月搬離舊居。在居住的兩年半內，軒仔不但取景拍攝《過客別墅》及《找對的人》MV，更將單位借給容祖兒拍攝《七不思議》新歌MV。軒仔在這個2,700尺的玫瑰村舉辦過兩次網上直播，加上遼闊的花園，相信他往後都會考慮在大宅取景拍攝MV。