陳卓賢《DWBF》歌詞向方大同致敬：佢成功將自己風格帶入主流市場

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-04-13 23:19

超強人氣組合MIRROR，12位成員之一的陳卓賢（Ian）於3月29日推出個人第六首單曲、由他與T-Ma（馬敬恆）、馮允謙（Jay Fung）、Alex Law聯合創作、鄭敏負責填詞的《DWBF》（Don't Wanna Be Friends），MV在YouTube上架後短短五天，瀏覽率已衝破「百萬大關」，截至今晚（13/4）九時，累積點擊已升至接近143萬，成績斐然，而曾於YouTube頻道「試當真」演出的吳家忻（Jeannie）擔正做MV女主角，以及Ian在攝影棚裏的六角型布景面前不斷轉圈，都是網民與Hellos（粉絲別稱）關注的焦點。 以記者的角度出發，似1歌詞內容更有趣，事關「歌手與模特兒」這一句，正好呼應陳卓賢與盧慧敏（Amy Lo）參演ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》期間撻著一事，而後者未涉獵演戲之前，早於大學期間因為身型高䠷而獲經理人相中，兼職擔任模特兒，難怪聽見這一句後，很多人都因為字裏行間的雙重意義而會心微笑。事實上，素來視方大同為偶像的陳卓賢，今勻在《DWBF》裏兩度以歌詞向對方致敬，除了上面提及的一句是外，「愛愛愛／怎麼愛都需要區分」裏的《愛愛愛》也是方氏舊作，兩首作品同樣收錄於15年前推出的大碟《愛愛愛This Love》（2006），這是否眾多唱片之中最喜愛的一張？Ian說出另一個名字。「而家都會長期Keep住成日聽！」 撰文：游大東

三月底推出的Ian第六首個人單曲《DWBF》，推出後反應理想，MV在YouTube上架後五天，瀏覽率已突破「百萬大關」。

今次陳卓賢在《DWBF》只負責音樂部份，填寫歌詞的任務則落在畢業香港大學新聞系及中文系畢業，現為華納音樂版權公司旗下填詞人，人稱「敏大人」的鄭敏身上，Dear Jane的《寧願當初不相見》、《身體語言》（2018），還有周國賢與ToNick合唱的《時間的初衷》（2020）都是其舊作。Ian坦言，一早和鄭敏溝通好，希望能夠在歌詞裏加入「Khalil's Code」：「同作詞人鄭敏傾?好耐，佢好了解我嘅諗法，例如我好鍾意方大同，所以將《愛愛愛》、《歌手與模特兒》放入歌詞，當係一個密碼。」言下之意，這張於15年前推出的大碟，是Ian最喜歡的偶像作品吧？原來唔係，錯晒！

「你問我最鍾意（方大同）咩歌？其實首首都好鍾意，如果真係要揀，我會講一隻最鍾意嘅Album就係《橙月》呢隻碟，而家都長期Keep住會成日聽！」於2008年12月19日推出的《橙月》，是方大同的第四張錄音室大碟，總共收錄11首歌，悉數由他一手包辦作曲，他與農夫、葛大為、周耀輝、徐若瑄、林夕、崔惟楷和馬嵩惟負責填詞，在香港派台的有《如果愛》、《黑白》和《三人遊》三首，而《Singalongsong》、《小小蟲》和《1234567》也相當悅耳，整體而言非常襟聽，不止Ian，就連記者在Spotify的熱播（重複聆聽）歌單裏，《三人遊》至今依然榜上有名。

2008年推出的方大同第四張錄音室大碟，是Ian最喜歡偶像的作品，他沒有一首歌不喜歡。（網上圖片）

Ian坦言如果將來有機會可以跟方大同一起舉辦音樂會，在舞台上獻唱偶像的作品，便心滿意足。

彈奏作品了解偶像造詣 Ian：好仰慕佢！

問到為何會如此喜歡方大同，Ian表示強烈的個人風格是吸引力所在。「佢嘅音樂好有個人風格，然後佢又會將呢種咁獨特、佢自己好鍾意嘅風格帶入去主流市場，而且係好成功。」Ian透露，方大同另一個令他拜服的地方，是早年透過自己彈奏樂譜時才會明白，「當初自學音樂嗰陣時，就會試下彈好多佢嘅歌，然後會覺得：點解佢會咁樣嘅？點解會咁樣轉Key，點解會用啲咁嘅Chord呀，點解會有啲咁嘅Harmony（和聲）呀，係好多嘢可以喺入面學到，（過程中）就真係開始呀覺得佢好犀利，好仰慕佢。」

很多時候，每位歌手出道之前，都會有一位模仿對象，到底Ian入行前有否曾經在演繹時學習方大同的風格？他直言沒有。「冇模仿過喎，因為我覺得音樂係有種獨特性喺裏面，而我亦從來冇試過去模仿人，因為我相信每一個人，即使大家由細到大聽嘅音樂類型係差唔多都好，但每個人對於嗰啲音樂都有唔同理解，而自己佢可能作曲或者唱番出嚟，都有唔同嘅方法同風格。」問到假如有機跟方大同合唱，最想跟他唱哪首歌？「嘩，呢個真係諗唔到，最希望係可以同佢一齊有一個音樂會，可以玩好多佢嘅歌，咁就好開心。」將來會不會嘗試邀請偶像為自己寫歌？「又冇諗過喎，如果真係有機會嘅話，當然真係夢寐以求啦，但我知呢一樣嘢係好難，所以都冇乜點諗。」

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