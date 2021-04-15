Chill Club推介榜︱Serrini唔諗攞獎只求扮靚：我好尊重呢個場合

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-15 21:29

ViuTV樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》將在星期日（18/4）舉行，Serrini今日（15/4）現身錄影廠，與陳健安和林奕匡為表演項目綵排。這部份要求三位唱作人唱出各自代表作及相應的舊歌，Serrini除了《網絡安全隱患》外，在節目組建議下，她亦選唱《相逢何必曾相識》。雖然歌詞上有關連，但她坦言兩者毫無關係：「我寫嘅時候唔覺得，但係聽到好多朋友嘅BB不停唱『令你令你令你』，搞到我想唱『再度再度灑淚兒』。雖然有啲似樣，但係都有趣嘅，因為同一啲舊歌有互文（inter-text）。」

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Serrini在「年度女歌手」、「年度創作歌手」票數都打入前八，其作品《～旋轉with me*》亦打入「年度十大歌曲」20強。她指自己以平常心看待，又稱最著緊的是典禮當晚打扮：「我淨係好想著靚靚出現，同埋整啲靚嘅指甲，不過今次唔夠時間，都係用返『幻彩詠Chill Club』嘅指甲。我每一次都著到『幻彩詠Chill Club』咁，好尊重呢個場合。」

Serrini直言自己較着重頒獎禮上打扮。（陳順禎攝）

過往Serrini曾亮相Chill Club，但從未出現在TVB音樂節目《勁歌金曲》。被問到《勁歌》在上周改革後，會否考慮在友台亮相，她先稱一切隨緣：「我覺得好多媒體都有存在嘅契機同價值，我覺得要睇下緣份，希望快啲搵到合作嘅伙伴，平台上保持開放同觀望嘅態度。」後來談到這次表演，她直言曾考慮不出席：「我呢排專心做Concert同碟，今次如果唔係監製都未必嚟。我真係好鍾意佢，所以我應承嚟，但係呢個表演係演唱會之後一個禮拜喎，其實我應該係放緊假，但係我好開心可以嚟呢度試下，呢啲都係睇緣份。（TVB冇搵過你？）呢方面我唔太清楚。」