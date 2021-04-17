專訪︱莫文蔚6月紅館騷後告別大舞台　稱見好就收：唔想死做爛做

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-04-17 19:37

「其實2018年我開始呢個Tour嘅時候，已經決定咗呢個就係Ultimate Tour，所以點解呢個名都叫做Ultimate Karen Mok Show，就係因為終極，亦都係最後一次，到時我所有本領都要攞晒出嚟。」三月底的深夜，樂壇天后莫文蔚（Karen）完成拍攝工作後，隨即與宣傳團隊來到Sony Music的香港總部辦公室，卸下華麗閃爍的長裙，換上輕便的灰色V領T恤，戴上色彩斑爛的花花圖案口罩，與記者交談大約40分鐘。 眼前的Karen一臉輕鬆，沒有Diva的氣場，單純以普通女性的身份回答問題，譬如為何如此狠心要告別大舞台？她坦然作為專業表演者，舞台就是生命，決定要親手劃上休止符，需要衝破心理關口。「我係為呢樣嘢（舞台演出）而活，每次企喺嗰台度都會出盡全力，That's My Life、My Passion！所以有呢個決定都要好有勇氣先做到，但我好清楚知道，其實做每件事都要見好就收，唔好已經過咗你最好嘅時候你仲未醒覺，喺度死做爛做，咁係冇意思。」 作為專業藝人要將最好一面呈現給觀眾，所以更需要有一種自我審視的能力，隨着年紀遞增，開騷不開騷，體力、心態，還有家庭，統統都要考慮，既然站在台上時要有最佳狀態，謝幕時也要華麗而優雅，己所不欲，勿施於人，Karen笑言：「唔通唱到60幾歲仲著住對魚網絲襪喺個台度咩？所有嘢都有佢結束嘅時候。There is a time for everything！」 撰文：游大東

《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》將於6月11日至12日，一連兩晚在紅館舉行。官方宣傳海報周五（16/4）出爐後，立即成為「潛力圖」於網上瘋傳。

為慶祝入行25年而舉行的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，2018年6月23日在上海舉行首場，入場人數超過2.8萬人，打破虹口足球場女歌手開演唱會的觀眾人數紀錄。之後莫文蔚帶領這個演出團隊，往返全球多個城市，包括澳門、台北、北京、新加坡、巴黎、倫敦、東京、悉尼，合共45場，兜轉三年，今年終於回到Karen的演藝事業出發點 ── 香港，於6月11日至12日在紅館連開兩場，既是《絕色》世界巡迴的終點站，也是Karen告別大舞台之前的最後一次演出，而這個「華麗大結局」的英文名稱是「The Ultimate Grand Slam Show」，以網球界述語「大滿貫」（Grand Slam）呼應她憑《呼吸有害》（無綫劇《飛虎之雷霆極戰》主題曲）橫掃香港樂壇頒獎禮的佳績，是故近日在網絡瘋傳的「潛力圖」，亦即Karen演唱會的造型，身穿彷似網球服飾的白色手工縫製短裙，配以魚網絲襪和高踭短靴，擺出抽擊動作的甫士，呼應上述主題。

（資料圖片）

歌迷等偶像紅館開騷 一盼16年

對香港粉絲而言，這次演唱會可謂「等得太久」，原定2013年紀念入行20載的《莫後年代莫文蔚20周年巡迴演唱會》，因為父親莫天賜（Alan Morris）離世，而要將香港站取消，「所以對上一次（香港開騷）係2005年！」16年後重返紅館，Karen卻說要向大舞台「說再見」，聽到這個消息，作為多年的忠實擁躉，忍不住要抽一口涼氣，但她強調這次「告別」不是「退出」。「我唔係要退休，亦永遠都唔會退休，我實在太鍾意幕前演出，只不過我對於自己嘅『下半場』已有其他規劃，所以好希望可以喺香港呢個『出發地』，為我嘅『上半場』畫上完美句號。」Karen承認，早於2018年籌備這次巡迴之前，已立定決心，視這次演出為「The Ultimate」（終極）。

是甚麼原因令Karen如斯狠心？畢竟現時她已年屆50，身體狀態固然是重要考量，心境變化也是關鍵，「各樣嘢都要諗，同埋時勢啦，都要Consider，我覺得冇理由……唔通點呀？唱到60歲，仲著住對魚網絲襪喺個台度咩？所有嘢都有佢嘅（結束）時候，There is a time for everything！你唔可以去到畀自己Over咗嗰個位，所以喺最好嘅時候，你就要完，即係我知道我要喺我（狀態）最好嘅時候，我就要Quit，跟住去做其他嘢。」意思是，人生不應只有事業，尤其是10年前她已成為德裔初戀男友Johannes的妻子，生命來到這個階段，她直言想留多一點時間予家人，「屋企同埋老公都係我人生好重要嘅部份！」

去年盛夏，Juno發短訊予身在英國倫敦的Karen，希望她聽一首歌，後來經周耀輝填詞後，變成最近派台的《因一個人而流出一滴淚》，亦是今次「告別大舞台」的紅館演唱會主題曲，她坦然：「呢首歌個Range好闊，好難唱，錄音前我都問自己：得唔得㗎？！」

「唔應該再行Tour呢個好舊嘅模式！」

去年世紀疫情爆發，Karen長時間與丈夫留在英國倫敦，原定3月在香港舉行的演唱會亦要延期，眼見超惡病毒衝擊全球，亦令她對於舞台演出有另一種新的體會。「每次我做Tour（《絕色》已是入行以來的第7次巡迴演唱），都會覺得，咦？可唔可以有第二種方法同大家分享音樂呢？係咪一定要帶住成班人、成隊Crew，幾十個人，每個禮拜係咁飛嚟飛去，啲器材係咁運來運去，之後搭個台，搞一晚騷，好正，好開心，然後拆，滿地垃圾，好多嘢都要掉，You Know？而家我係Create好多Wasted，浪費緊好多資源，雖然係做咗一場好騷，但音樂應該可以唔係一定需要用咁嘅方式去Share，特別係而家經歷過疫情之後，大家都好習慣Through Online去分享好多嘢，又有咁多VR技術，好多好先進嘅嘢，我哋其實可以做到，所以我唔係唔唱，只係要換一個方式去Present我嘅音樂，我覺得唔應該再係行Tour呢個好舊嘅模式，可能係Live Online去幾十個國家，但係Reach到嘅人係仲多，我寧願放多啲精力喺呢方面研究點樣做。」

每個紅館騷都有一首主題曲，今次Karen的《絕色》世界巡迴亦然，是由Coey Young作曲、周耀輝填詞、Karen與麥浚龍聯合監製的廣東歌《因一個人而流出一滴淚》，這是繼《瑕疵》（2015，收錄於專輯《Addendum》）的合唱後，她倆再次合作。「呢首歌又係佢自己無端端自己爆出嚟！」Karen笑謂，去年夏天，因為倫敦疫情嚴峻需要封城，每天只能夠「宅」在家，「過緊二人世界，日日喺度煮飯焗麵包，完全冇諗過搞唱片嘅事，突然收到Juno Text（發短訊）話有隻歌叫我聽下，佢話一聽到Demo之後，就好似聽到我把聲喺度唱，覺得除咗我之外，諗唔到有邊個適合唱，咁聽完之後又覺得真係幾正，就有啲心動。」

以《因一個人而流出一滴淚》答謝香港歌迷

《因一個人而流出一滴淚》長約5分鐘，旋律蕩氣迴長，勾起Karen的想像，「呢首歌本身嘅磁場，係幾係一首演唱會嘅歌，好Grand，好似要爆發你嘅Power，我覺得可以用一隻咁嘅歌，好用力咁同觀眾講聲多謝，因為咁多年嚟，我成日都唔喺香港，理論上大家應該忘記我㗎啦，點會咁多年後仲會記住，仲好恨你返嚟？（同我講）返香港開騷啦、快啲出廣東歌！咁熱血嘅？對你咁痴心一片嘅歌迷可以喺邊度搵呢？好感動，I'm so lucky！」

恰巧這首歌都是以「痴心」為主題，讓她想起《西遊記大結局之仙履奇緣》（1995）其中一幕，當年她飾演的白晶晶，進入至尊寶（周星馳飾）的內心窺探，發現紫霞仙子早在至尊寶心裏留下一滴淚，這滴淚印證一段刻骨銘心的愛情，「其實一滴眼淚，經已足夠表達你嗰種珍惜，我覺得呢滴眼淚係包含（對歌迷）所有嘅愛，我隔咗咁耐之後返嚟，歌迷仲依然等緊我，但我又唔覺得我會停留喺呢度，以後唔會走，我認為我嘅音樂會繼續帶我去唔知邊度，我冇Plan，當我要離開（香港）嘅時候，我會留一滴眼淚，希望就算我唔喺大家身邊，我都會記住大家，亦希望大家記住我。」

Karen透露，今次香港站的Rundown會加入很多以往在其他巡迴站沒法唱獻唱的廣東歌，25年前推出的《全身莫文蔚》專輯，碟內由周耀輝填詞的《潮濕》，很大機會會「上榜」。（網上圖片）

預告香港站會唱好多廣東歌

過去巡迴演唱40多場，Karen的歌單都是以獻唱國語歌為主，但回到老家香港開騷，總不能不唱廣東歌吧？她承認這個「終極歌單」會有點不同。「喺世界各地走咗40幾場後，今次返嚟香港，好多之前冇機會唱嘅廣東歌，都會擺入去今次呢個騷，所以Rundown會有好多調整，加咗好多廣東歌。」她說，這些年來一直有粉絲向她點唱，所以今次在紅館的舞台上都會盡量「找數」。「譬如好多人咁多年都會問：喂，你幾時返嚟香港開騷？我唔理呀，你到時一定要唱《太多太多》（收錄於2010年推出的《寶貝》專輯）呀！仲有舊啲嘅《潮濕》（收錄於1996年《全身莫文蔚》專輯）、《一朵金花》（2001）入面嘅《冬至》，呢啲都係熱門點唱。」然後我以粉絲身份問，會唱《到了晚上》嗎？「嘩，呢首少人提，咦～咁樣真係唱唔完㗎喎，咁多歌！」