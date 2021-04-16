莫文蔚入行25周年巡唱香港為終點站　大舞台告別作：我不是退休！

撰文： 蔡俊業 最後更新日期： 2021-04-16 19:09

1993年憑大碟《Karen》出道的天后莫文蔚（Karen），2018年開始舉辦《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，慶祝入行25年，走遍全球40多個城市，並以香港作為整個巡唱的終點站，這場紅館騷原定去年3月舉行，惟因世紀疫情關係，要等到今年的6月11日才揭幕，而這一次亦是Karen最後一次在大舞台開個唱。

《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》將於6月11日，一連兩天在紅館舉行。

Karen坦言，雖然講到明是告別大舞台，但絕對不是退出！「『絕色』世界巡迴演唱會的香港站，也是我最後一次開大型演唱會，我不是要退休，永遠也不會退休，我實在太愛在幕前表演，只是對於自己的下半場已有其他的規劃，所以好希望可以在香港這個地方，在我的出發地為我上半場畫上一個完美的句號。」



Karen為了這次香港場的演出，花盡心思構想，沿用過去「絕色」的巡唱主題作為設計概念，強調球賽精神，以及配合今次「大滿貫」的主題，至於演唱會的英文名字——The Ultimate Grand Slam Show，則因為Karen去年憑《呼吸有害》一曲而橫掃全港所有音樂頒獎禮的最高榮譽，被傳媒以網球賽術語「大滿貫」去形容此佳績，所以今次演唱會的英文名字注入了「大滿貫」的精神，加入「Grand Slam」一詞。

為配合宣傳主題，海報設計也別出心裁；身穿彷似網球服飾的手工縫製的華麗短裙，Karen正在模仿網球員的抽擊動作，好像置身球賽中，Karen說：「《絕色》演唱會包含著球賽精神的概念，2018年開跑的巡演海報上我腳踏金色地球圖案足球，代表世界巡演開始，演唱會的環節上亦有配合球賽上、下半場感覺，好似Dancer同Band嘅對疊，延續球賽中最令人尊敬的拼搏精神。」

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