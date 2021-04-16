聲夢傳奇︱周柏豪讚姚焯菲進步神速：講低一兩句已經變咗另一個人

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-16 19:30

周柏豪今日（16/4）現身將軍澳電視城，出席無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇》排練。作為導師之一，柏豪指將會向學員分享舞台經驗：「佢哋有好多嘢已經好強，例如唱歌技巧同舞步，佢哋人仔細細已經好叻啦。我覺得自己可以分享下咬字，雖然我有時唔小心會有懶音，但係我都算係咬字清晰嘅過來人，我會教佢哋點樣可以令自己講嘢清楚啲，錄音咬字清晰啲嘅心得。」

李克勤、周柏豪、衛蘭、JW王灝兒現身節目排練現場。（葉志明攝）

柏豪在《聲夢傳奇》擔任導師，他表示會著重參賽者的咬字技巧。（葉志明攝）

柏豪認為參賽者表現比同期的自己更強，羨慕他們有大量發揮空間，他特別提到年僅14歲的姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi），指導師一致認為二人年紀輕輕，期待日後將潛能轉換成實力，比賽後亦會關注二人發展。被問到前者在第一集表現會否令自己大跌眼鏡，柏豪坦言當日對結果毫不意外：「我哋都聽得出佢有問題，但係喺度賣個關子，我哋對佢寄予厚望係因為佢有驚人嘅進步，值得觀眾追看。啲小朋友真係好厲害，淨係講低咗一、兩句就已經知道要點做，第二、三集已經變咗另一個人，佢哋嘅潛質真係好可怕。」

Yumi（左）和Chantel獲柏豪大讚進步神速。（葉志明攝）

柏豪指Chantel第一集表現的確不理想，又指參賽者在往後集數將有顯著進步。（葉志明攝）

近日TVB和ViuTV正面交鋒之際，曾志偉和ERROR成員193（郭嘉駿）隔空展開激烈辯論，被問到對兩者言論的看法，柏豪未有正面回應，只稱每個人在言論自由下都可以抒發己見，又指兩台競爭對觀眾最有利：「好似呢個圈突然間有啲新鮮嘢，對觀眾、業界唔會有壞影響，大家有啲嘢都係所謂講下笑，最緊要大家有幽默感，身為觀眾睇呢件事都會覺得有趣。大家做好本分，自然就會有知音人。」