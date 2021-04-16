【勁歌金曲】糖妹專心做主持　不擔心ViuTV封殺：兩邊都好開放！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-16 23:48

TVB音樂節目《勁歌金曲》改版後主持之一糖妹（黃山怡），今日（16/4）現身電視城參與錄影。她透露在農曆年假後已經收到節目組邀請，本來擔心能否同時兼顧拍劇及主持，但在工作計劃變動下，目前可以專注做主持：「我都覺得所有嘢嚟得太快，本身話要開劇（《童時愛上你》），但係之後又話唔使開，淨係做主持。之後就話6月開返劇，有機會要兩邊兼顧，不過到時先算啦。」

糖妹現身電視城，參與《勁歌金曲》錄影。（葉志明攝）

《勁歌金曲》在第一集後即邀得現場觀眾擔任選民，為歌手演繹新歌的表現給「讚」評分。不過與上周播出的第一集相比，接下來的氣氛較為嚴肅，糖妹認為觀眾年齡層闊，正好代表著不同年代聽眾口味，更直言：「嚟緊冇咁似嘉年華啦，歌手們都冇得互相包庇啦，就算佢哋真係互相欣賞都好，今次就真係好睇觀眾嘅口味。」除了觀眾外，由幕後製作人坐鎮的「音樂導賞團」都會直接給歌手意見，三位主持都會參與討論。談及當中或會有來自觀眾及幕後人的嚴厲抨擊，糖妹指一定不會刪走。

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睇睇《勁歌金曲》第一集嘅示範：

+ 7 + 7 + 7

往後《勁歌金曲》時段將與ViuTV音樂節目《Chill Club》一樣，談到兩者正面交鋒，糖妹指兩個節目內容不一，每個星期的歌手陣容都不同，符合不同口味的觀眾。被問到現在的主持身份，會否影響日後亮相《Chill Club》，她稱毫不擔心：「我覺得兩邊台都好開放，對歌手朋友都好歡迎，特別依家歌手可以上唔同歌手平台，講真我真係唔擔心。依家只係主持咗三集，我會好期待好耐冇上過嚟嘅歌手，睇下佢哋上嚟表演係點，例如我想近距離見到祖祖（容祖兒）跳舞，真係好想。」

糖妹不擔心因身份問題無法上《Chill Club》表演。（葉志明攝）

談起糖兄（潘雲峰）近況，糖妹先笑指：「大家可能有個錯覺，你唔喺電視機出現，好似就唔知佢去咗邊，但係依家網上世界咁豐富，上年開始都做咗好多音樂會，先好不容易放到新年假。」她透露暫定在6月19日將再度與糖兄合體開實體演唱會，並考慮再度於海洋公園怡慶坊舉行。

糖兄妹將在6月再度舉行實體演唱會。（葉志明攝）