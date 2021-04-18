Chill Club頒獎禮︱完整得獎名單　林家謙掃6獎力壓MIRROR成贏家

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-18 23:09

ViuTV的首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》今晚（18日）九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，雖然MIRROR在全晚一共橫掃了八個獎項，包括「Chill Club組合」金獎、「Chill Club年度男歌手」銀獎（姜濤）、「Chill Club年度男歌手」銅獎（Ian陳卓賢）、「Chill Club年度新人」（Jer柳應廷）、以及四個十大金曲獎：MIRROR的《IGNITED》、姜濤的《愛情簽證申請》、Jer柳應廷的《迴光物語》及Anson Kong和Ian Chan的《蝸牛 合唱版》，但以個人獲獎數量來計算的話，卻敗給獨自奪六個獎項的大贏家林家謙。

《Chill Club推介榜年度推介20/21》今晚（18日）於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，MIRROR以組合和個人名義共橫掃了八個獎項，然而以個人獲獎數量來計算的話卻不敵獨自奪六獎的林家謙，（ViuTV影片截圖）

Chill Club頒獎禮︱年度之歌林家謙姜濤領先 觀眾需步出會場投票

十首「Chill Club年度十大歌曲」已經頒發。（ViuTV）

林家謙全晚共奪六個大獎，成為全晚的大贏家。（ViuTV影片截圖）

林家謙的《一人之境》力壓MIRROR的《IGNITED》奪「Chill Club年度之歌」。（ViuTV影片截圖）

林家謙全晚共奪六個大獎，包括「Chill Club年度男歌手」金獎、「Chill Club年度唱作歌手」、「Chill Club年度作曲人」、「Chill Club年度編曲」、「Chill Club年度十大歌曲」《一人之境》，以及憑《一人之境》奪得由全港市民以投票方式從十首得獎歌中投選的「Chill Club年度之歌」，成為全晚的大贏家。

以下為完整得獎名單：

第一首「Chill Club年度十大歌曲」：《無力感》－許廷鏗

第二首「Chill Club年度十大歌曲」：《天生二品》－Jace陳凱詠

第三首「Chill Club年度十大歌曲」：《IGNITED》－MIRROR

第四首「Chill Club年度十大歌曲」：《My Only One》－鄭中基

第五首「Chill Club年度十大歌曲」：《溝渠暢泳》－泳兒

第六首「Chill Club年度十大歌曲」：《愛情簽證申請》－姜濤@MIRROR

第七首「Chill Club年度十大歌曲」：《迴光物語》－Jer柳應廷@MIRROR

第八首「Chill Club年度十大歌曲」：《幸福門》－Gin Lee 李幸倪

第九首「Chill Club年度十大歌曲」：《蝸牛 合唱版》－Anson Kong & Ian Chan@MIRROR

第十首「Chill Club年度十大歌曲」：《一人之境》－林家謙

「Chill Club年度作曲人」：林家謙

「Chill Club年度編曲」：林家謙

「Chill Club年度填詞人」：黃偉文

「Chill Club年度監製」：Edward Chan

「Chill Club年度新人」：Jer柳應廷@MIRROR

「Chill Club年度唱作歌手」：林家謙

「Chill Club組合」金獎：MIRROR

「Chill Club組合」銀獎：Rubber Band

「Chill Club組合」銅獎：Dear Jane

「Chill Club年度女歌手」金獎：

「Chill Club年度女歌手」銀獎：Serrini

「Chill Club年度女歌手」銅獎：Gin Lee 李幸倪

「Chill Club年度男歌手」金獎：林家謙

「Chill Club年度男歌手」銀獎：姜濤@MIRROR

「Chill Club年度男歌手」銅獎：Ian陳卓賢@MIRROR

「Chill Club年度之歌」：《一人之境》－林家謙