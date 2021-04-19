Chill Club頒獎禮︱林家謙做大贏家有壓力：點都會有人問我值唔值

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-19 02:15

ViuTV頒獎禮《Chill Club 推介榜 年度推介20/21》昨晚（18/4）完滿結束，唱作歌手林家謙不但贏下兩個幕後人獎項，在票選上更接連力壓姜濤、MIRROR，先後贏下「年度十大歌曲」、「年度唱作歌手」、「年度男歌手」金獎及「年度之歌」，以6個獎成為今晚大贏家。家謙接受《香港01》訪問時坦言對結果喜出望外：「我自己都覺得應該係姜濤、MIRROR攞獎，因為我平時都冇咁多曝光，就算我呢排出新歌，都冇乜特別去做宣傳，呢排都想低調少少，可以話係畀我偷下懶啦。」

Chill Club頒獎禮︱完整得獎名單 林家謙掃6獎力壓MIRROR成贏家

Chill Club頒獎禮｜林家謙得獎感言惹負評：個獎自己拎咁隨便嘅？

林家謙對於自己於《Chill Club》頒獎禮上贏6個獎，成為大贏家感到意外。（梁碧玲攝）

回應台上囂張指控

家謙認為在獲得獎項背後，壓力亦接踵而至，未知自己能否承受網民評價：「點都會有人討論，會問我值唔值，講嘅每一句感言都會思考夠唔夠得體。當你嘅焦點太多，啲人係會特登解讀你嘅言論，而我最怕就係呢樣嘢，所以我就好少講嘢，但係今年好似講咗一年嘅嘢。」被問到網民在頒獎禮期間指責自己台上表現囂張，他解釋：「有時同Thor（駱振偉）、Serrini等等嘅朋友講嘢會用一個輕鬆嘅方法，其他人會唔太熟悉我哋講嘢嘅模式。我都會諗，係咪應該正經返少少呢？」

林家謙最怕發表感言後被網民過份解讀，因而感到有壓力。（梁碧玲攝）

問到如何慶祝，家謙稱最想回家睡覺，透過休息恢復狀態。他談起頒獎禮中與陳蕾和岑寧兒合唱，指在典禮開始前已經相當期待：「佢哋話幕後嘅工作人員最想睇呢個組合，其實同佢哋合唱永遠都係最享受。我抱住一個心態，係嚟表演下、唱下歌，但係去到後面真係會緊張，壓力好大。」

林家謙全晚最享受與陳蕾、岑寧兒合唱的部份。（梁碧玲攝）

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