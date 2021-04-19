【ChillClub頒獎禮】泳兒賽前打定輸數：自己嘅粉絲都比較怕羞

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-19 04:15

ViuTV樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》在昨晚（18/4）完滿結束，當中泳兒憑《溝渠暢泳》贏得「年度十大歌曲」。她在台上情緒激動，慨歎過去有一段時間沒有機會與歌迷見面，感謝曾在低谷給予機會的人。

泳兒領獎後情緒激動。（葉志明攝）

泳兒在頒獎禮後接受《香港01》訪問，說起半年前歌曲得獎時都未曾如此感動，她解釋賽前對自己奪獎沒有信心：「得10個名額，仲要係投票嘅，講真係有啲難，所以真係冇諗過。我成日覺得自己嘅粉絲都比較怕羞，咁講好似好衰，可能佢哋未必會咁積極上網投我一票。加上今日（昨日）真係難得有觀眾，呢種氣氛令個人情緒高漲好多，當我攞獎嘅時候有人為我歡呼，呢種肯定特別入心。」

泳兒知道賽制要歌迷投票決定，事前已經打定輸數。（梁碧玲攝）

談到昨晚頒獎禮氣氛，泳兒認為形式上同時有頒獎典禮及演唱會的感覺：「今年我哋冇得因為攞獎而唱歌，但係今晚（昨晚）有好多唔同嘅合作同表演，包括我都有。我覺得每一部份都係好用心鋪排，對歌手同觀眾嚟講都係一種福氣，好難得大家可以聚埋一齊，做一場咁精彩嘅演唱會。」被問到台下最愛哪位歌手的表演，泳兒指自己最愛男歌手唱K一段，亦喜歡唱作人合唱部份及Dear Jane破格翻唱《IGNITED》的一節。