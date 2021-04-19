ChillClub頒獎禮·評論｜樂迷參與度最高　公佈票數突顯獎項認受性

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-19 19:45

兩年以來第一個有現場觀眾的樂壇頒獎禮，昨晚（18/4）的《Chill Club推介榜 年度推介20/21》在形式上與過往傳統頒獎禮截然不同。全晚亮點在於各個別出心裁的表演環節，不論歌手陣容、歌單編排上，都貫徹著「人人樂壇，音樂第一」的主題。

大會不設得獎者表演環節，同時安排不同歌手表演助興，貫徹著「人人樂壇，音樂第一」的主題。（葉志明攝）

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這次頒獎禮最破格的舉動，除了林家謙最後演繹「年度之歌」《一人之境》外，其他得獎歌手在發表感言後都不需表演。取而代之，大會已經安排8個表演項目，不論歌手最後能否得獎，都有機會上台表演。樂壇是屬於每一位歌手及音樂人，可惜在傳統頒獎禮模式下，只有得獎者能在鏡頭前亮相、表演，其他盛裝打扮的歌手只能成為座上客。在這個安排下，岑寧兒、陳蕾、林奕匡、小肥等失落獎項的唱得之人都可在台上獻唱，連番合唱帶來的精彩畫面，令當晚獎項競爭變成次要。

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或許絕大部份市民都不清楚樂壇新人的名字及作品，因此大會仿效《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》新人部份，安排樂壇新血逐一出場表演。不過要數當中最令樂迷感動，合乎「人人樂壇」主題的，莫非名為「樂壇未死」的表演環節。參與歌手除了姜濤、黃妍、陳凱詠等新勢力，亦不乏時常被稱為「樂壇遺珠」的歌手，例如葉巧琳、洪嘉豪、雷同二友、符家浚等。這個安排正好令觀眾認識不太熟悉的名字，同時反思主持駱振偉（Thor）在獨白中所提到的問題：「其實樂壇係咪淨係得幾個代表？」

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歌手間的合唱往往都會刷出不同火花，他們往往都嘗試用另類曲風演繹經典作品，令聽眾感到耳目一新之餘，歌手亦唱得過癮。這個類似音樂嘉年華形式的頒獎典禮，其實韓國的Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）、台灣金曲獎等亞洲地區樂壇頒獎禮，已經採用這個模式編排當晚表演及頒獎環節。過往香港樂壇頒獎禮依然沿用得獎者上台領獎及表演的模式，縱使感言中出現不少金句，成為一時佳話，但談到現場氣氛，昨晚現場氣氛猶如演唱會般高漲，確實是過往頒獎禮中未曾出現的畫面。

往年台灣金曲獎都會安排表演環節，上屆就邀請林俊傑、田馥甄等天王天后表演助興，亦有9m88等新勢力獻唱。香港要到今年才有音樂慶典形式的頒獎禮，雖然是來得比較晚，但總比沿用傳統模式來得好。（直播截圖）

說過當晚編排及表演後，就要談論這次頒獎禮的得獎機制。除了四大幕後獎項外，其餘個人獎項及歌曲獎都是百分百經由全民投票選出得獎者。反觀叱咤頒獎禮大部份由歌曲播放率定奪獎項花落誰家，只有三個「我最喜愛的」獎項由樂迷投票選出得主；而其他設樂迷投票的頒獎典禮，在統計結果時亦會加上專業評審評分，令結果往往與選民意向有出入。這次頒獎禮除了大大提高觀眾的參與度外，主持在宣布結果時都會讀出投票人數及獲獎歌手的得票數字，令樂迷清楚民意，大大提高獎項認受性。

獎項經網民投票決定花落誰家，大會在頒獎前亦公布投票結果，提高獎項認受性。（葉志明攝）

當然，ViuTV首次舉辦頒獎典禮，依然有值得改善的地方，例如表演時音效未如理想，個人單位獎項數目不一致，現場觀眾因場館網絡問題難以投選「年度之歌」等。不過，論表演精彩程度、網絡討論度、獎項認受性等，昨晚的《Chill Club推介榜 年度推介20/21》絕對稱得上是近年來最具觀賞性的音樂頒獎典禮。

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