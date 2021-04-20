王菀之IG轉載呂爵安《E先生》　讚後輩有天份：鋼琴獨奏吸引到我

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-20 22:50

王菀之（Ivana）今日（20/4）現身會展，出席《香港01》5周年慶典。她在典禮前接受訪問，談到日前完滿結束的《The Pink Room Experience》體驗展，直言十分難忘：「我以為完咗個展覽，好快就忙緊下一個工作，應該唔會好掛住，點知都好掛住，有啲睇完展覽嘅人都有繼續同我交流，介紹啲書畀我睇。」

Ivana現身支持《香港01》5周年慶典。（葉志明攝）

談到未來工作，Ivana除專注音樂創作外，亦希望可以透過更多影像及其他展示方式，立體地表達作品帶出的中心思想。問到是否有意親自操刀執導其他MV，Ivana指：「計埋今次（《The Pink Room》）已經係第6次，之前都有試過自己做導演、剪片、編曲，我好享受一路學，一路喺作品入面增加其他內容。」

Ivana希望未來作品都能仿效《The Pink Room》的模式，透過不同方式表達作品意思。（葉志明攝）

早前Ivana在Instagram轉載男團MIRROR成員呂爵安（Edan）親自作曲的出道作《E先生 連環不幸事件》，她指自己被旋律深深吸引：「佢嘅鋼琴獨奏吸引到我嘅注意，之後我再聽，覺得旋律寫得好好，唱都唱得好好。」雖然在早前ViuTV舉行的樂壇頒獎禮中，Ivana都有入圍角逐獎項，但她因有工作在身而未有到現身會場，亦沒有時間看電視，不過事後亦有祝賀得獎歌手。

Ivana對Edan新歌讚不絕口。（葉志明攝）

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