Kerryta單飛重返樂壇　新形象保留Dusty Bottle元素：唔想太跳脫

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-20 23:40

組合Dusty Bottle上年11月宣布解散，隊員個人發展動向備受關注。前成員Kerryta今日（20/4）與曾比特（Mike）現身會展，出席《香港01》5周年慶典。她在典禮前接受訪問時透露，本月底將推出新歌重返樂壇。

Kerryta與師弟Mike齊齊現身會展，支持《香港01》5周年慶典。（陳順禎攝）

今年改為單飛發展，Kerryta直言相當期待回到樂壇，又指新歌籌備已久：「其實Dusty Bottle解散咗之後就開始籌備緊新歌，今次值得大家期待，因為我會以新嘅形象出嚟。（同Dusty Bottle完全唔同？）我會話有相似，亦有唔同，因為唔想畀聽眾覺得我太跳脫，走咗去另一個面向，畢竟Dusty Bottle都係我音樂嘅一部份，所以音樂元素大致上有類近嘅地方，同一時間都有自己比較鍾意嘅嘢，會偏多啲R&B，出到嚟Groovy啲。」

Kerryta是前組合Dusty Bottle主音。（資料圖片）

+ 19 + 19 + 19

同場的Mike曾比特亦密鑼緊鼓準備新作，同樣與伯樂Eric Kwok及填詞人林若寧合作，是《我不如》的前傳。被問到對日前ViuTV頒獎禮的感受，雖然他只是觀眾，但亦樂在其中：「睇得出每個歌手對獎項都係其次，好似一班朋友咁享受音樂派對，好似好多年都冇見過呢個場面。」Kerryta則喜見樂迷認識更多歌手的名字，覺得歷年來的努力漸見成果。

Kerryta同Mike都即將推出新歌。（葉志明攝）

點擊下圖看更多到場藝人的照片︰