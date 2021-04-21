張敬軒開騷「棄咪」　古宅The Alberose邊走邊唱：似朋友Hang Out

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-04-21 23:50

沉寂多時的香港樂壇，來到2021年繼續經歷新舊交替時期，大批後浪與新晉冒起，就連新歌派台的宣傳方式亦要改變「玩法」，那怕行內地位強如「皇上」張敬軒，以往每逢出新歌出新碟都不用擔憂「冇人講、冇人理」、甚至有樂迷說：「Side Tracks都會噒埋！」，如今他也要順應潮流換個想法，走出「坐定粒六」的Comfort Zone，「今年對於我嚟講都係重新嚟過、重新學過，我同公司講，我當自己係新人，因為個世界真係變咗。」 講多無謂，行動最實際。除了今年年初失驚無神推出超級大碟《The Brightest Darkness》外，日前為配合第二首派台歌《Sweet Escape》的宣傳活動時，張敬軒再為樂迷來一記出其不意，在4月12日凌晨在Instagram開直播，當粉絲以為只是純純粹粹「開Live」陪大家看MV首播，殊不知話鋒一轉，「軒公」已拿起手機，步出私架車，悄悄走向自己位於薄扶林道的居所、百年大宅「The Alberose」，獻上一場「估你唔到咁認真」的網上音樂會《Live at Alberose》，演唱《懷舊情人》、《形影不離》和《Sweet Escape》，更請來「雙謙」── 林家謙與馮允謙作客，以獨唱和合唱方式演繹《假以時日》、《時光倒流一句話》、《無城有愛》和《遠在眼前》，合共七首歌，歷時近50分鐘，教歌迷驚呼連連，然而記者看在眼裏，最感到好奇的是：支咪放咗喺邊？ 撰文：游大東

張敬軒為宣傳新歌《Sweet Escape》，日前竟然失驚無神在IG直播期間，送上一場網上迷你音樂會，更邀請林家謙和馮允謙來到其居所The Alberose獻唱，令一眾歌迷驚呼連連。

身體力行改變 引入嶄新廣播與音響技術

模式轉變，製作上也要有相應配套，尤其張敬軒入行當歌手前，曾經從事幕後工作，任職音響工程師，所以今次他花了很多心思在器材運用之上，特別是三支「看不見的咪高峰」更大有學問。「皇上」解釋，對於近日引起網民熱烈討論的所謂「樂壇新景象」，觀眾很多時僅著眼於歌手能夠在哪些平台亮相，以及唱片銷量、流行榜和頒獎禮等市場機制轉變，然而他的視野不止於此。

「始終我將自己定位係一個做幕後出身嘅人，我本身都係一個Sound Engineer，其中一樣嘢要變革，就係Broadcasting的Quality，呢樣嘢好緊要，因為喺香香港做Audio都入咗一個（固有）模式一段時間，所以由我做（雅旺）錄音室（Avon Recording Studios）開始，我自己一路都嘗試改變緊，將一啲喺外國普遍用緊嘅Broadcasting方法帶入嚟香港，個Audio Quality做得好咗，受惠嘅都係觀眾同樂迷」，張敬軒詳細講解自己的理念。

唱《形影不離》和《Sweet Escape》的位置，是The Alberose的禱告位。導演莊少榮在IG分享拍攝過程，直言一額汗。「當日見證住佢（張敬軒）就咁夾支咪仔喺頭髮入面，出面隊Band起歌，佢聽住Ear Mon，一個人喺呢間房仔入面唱成咁，真係好勁，真心有一下怕佢唱完會暈低！」

咪高峰置在頭殼頂 收音極之靈敏



剛才提到的「看不見的咪高峰」，乾坤就在頭殼頂！「今次收音，我用咗以前做劇集收音時學番嚟嘅Technique，就係將支咪收埋喺頭髮入面，所以我哋每個人都係搵前面嗰執陰冚住。」張敬軒說，這種咪高峰多數於歌劇界和電影界使用，譬如Andrew Lloyd Webber創作的著名音樂劇《歌聲魅影》（Phantom of the Opera），演員站台時就會戴上這種收音咪，方便他們自由走動。

張敬軒強調，雖然「咪在頭上」，但因為要配合舞台演出上，收音功能極為靈敏，「你帶耳機聽我地唱歌，啲唞氣聲、口水聲都係聽得清清楚楚。」今次錄製音樂會時，他們仨分別佩戴的是丹麥著名專業音響器材品牌「DPA Microphones」，張敬軒用的是4060 Series Subminiature Microphone，參考網上售價為459.95美元，折合約3,587港元，而林家謙和馮允謙佩戴的則是6060 Series Subminiature Microphone，售價為549.95美元，折合約4,290港元。「支咪貴又唔係貴，但佢好Rare（罕有），唔多人用喺Vocal上，所以我哋要特登喺做電影嘅收音師嗰邊租借返嚟，同埋佢唔係一般拍廣告講對白用嘅，係（拍）電影級數嘅收音咪，而且都已經去到『私家咪級數』。」

製作團隊於The Alberose的後花園垂吊多盞燈膽，讓柔和的燈光「搭建」出另一個舞台，視角上極具層次感，而張敬軒和馮允謙在這裏合唱《無城有愛》。

The Alberose開騷 《盛樂》班底上陣

所謂「私家咪級數」，就為歌手度身訂造的意思，雖然是從外面租借得來，「但係佢哋（林家謙與馮允謙）嘅Channel都係我親手去幫佢哋Adjust（調整），包括家謙佢唔鍾意佢平時喺邊啲Frequency嘅聲音，馮允謙佢唔鍾意自己邊把聲，每支咪都係我同個Engineer調音，所以點解大家都係用嗰支咪，但出度嚟嘅聲會咁唔同呢？因為佢哋每個人嘅Spec（規格）都唔同。」張敬軒又笑言，林家謙和馮允謙能夠百忙之中抽時間來到The Alberose一起獻唱，身為主人家當然要用「宴請朋友」的心態、以「最好的美食」來招呼他們。

「我覺得有好嘅歌手、好嘅音樂，同樣地Equipment同樣重要，所以我哋今次成個Live，我哋用嘅Console，用嘅Mixer，同埋收音咪，全部都係紅館（騷）Standard，雖然啲配置細好多，但包括導演（莊少榮）、Engineer，仲有導演都係紅館騷（《張敬軒 × 香港中樂團盛樂演唱會》）嘅班底，希望一係唔做，一係就做到自己能力範圍內嘅最好。」

張敬軒與林家謙一同合唱《時光倒流一句話》，由於佩戴與別不同的咪高峰，演唱時散發出來的情感更見濃厚。張敬軒坦言，因為唱歌時沒有手持咪的束縛，「我覺得家謙唔同咗，我哋每個人都唔同咗。」

承認人生觀有變想做就做：咁諗唔係消極！

但何解要放棄平日慣常使用的手持咪？「軒公」指今次將這座百年大宅變成舞台，歌者置身歷史之中，必定有一番感受，故嘗試「搣甩」「演出」兩個字，希望展現平時在紅館騷或其他舞台騷裏甚為少見到的生活感，希望透過今次「棄咪」，於「舞台」裏自由行走，讓大家都能夠在毫無拘束的狀態下唱歌，甚至加入演出元素，來一次演出實驗，讓業界知道，作為歌手，作為音響工程，並非只得一種做法。

「我唔想有嗰種好音樂會嘅感覺，大家揸住支咪，面對面嗰種感覺，反而好似大家朋友Hang Out，兩隻手可以free啲，成個肢體可以放鬆啲，我都要求兩位嘉賓可以有啲Acting，平時我哋揸住支咪，所以會有『台風』，而家冇『台風』，大家就可以用一個好Neutral嘅狀態去唱歌，我覺得家謙唔同咗，我哋每個人都唔同咗。」他舉例，當和林家謙合唱《時光倒流一句話》的時候，後者在彈琴，而他則坐在古舊的椅子上，翻開1940年代的香港舊相集，見到那些年香港人為生活而勤奮刻苦，連同大宅這座「活歷史」，帶出昔日情懷，呼應「全城在勤勞活著彼此友愛忙裡不見亂」這句歌詞。

今年2月1日，張敬軒便已40歲，他承認隨着近年人生觀有變，也是促成自己今次「失驚無神開個Live」的舉動，因為未來會怎樣，沒人說得準。「呢幾年我身邊真係走咗好多朋友呀，包括較早時間香港電台嘅閆擎（離世）。我哋今日可以喺個台度做呢個表演，聽日真係唔知發生咩事，咁樣諗唔係消極㗎，所以每次都當最尾一次嚟做，我之前開八場，每一晚都去盡，冇留聲，而我見到好多新一輩都係咁，每次Performance都係去盡，我覺得應該要有呢個精神，要把握好每一個當下，呢個好緊要。」

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