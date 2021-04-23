鄭中基演唱會︱$6,000台前VIP位變名車展　Ronald一家齊出動力撐

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-23 21:25

鄭中基（Ronald）今晚（23/4）在中環海濱活動空間舉行《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》頭場，警方在連接中環碼頭及國際金融中心的天橋鋪上黑布，並且實施人潮管制措施，惟活動空間外圍就沒有禁止市民逗留。

鄭中基成為第二位歌手在中環海濱開演唱會。（陳順禎攝）

鄭中基（Ronald）今晚（23/4）在中環海濱活動空間舉行《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》第一場。（陳順禎攝）

會場設置攤檔，除優先發售新碟《玩咗先至瞓》外，亦售賣T恤、毛巾、環保袋等紀念品。有份購買$6,000超豪VIP位的車輛，入夜後，116架車亦一一駛到現場，當中不乏林寶堅尼、法拉利、保時捷等名牌跑車，亦有人駕駛開蓬車到場，現場彷彿變身名車展，不少持車輛套票的觀眾下車打卡，紀念難忘一刻。而音響質素方面，設備頗佳，從喇叭播放出來的聲效不俗，Ronald的歌聲亦聽得相當清楚，樂器不會過大，蓋過人聲，跟平時聽室內舉行的演唱會差不多。

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記者現場所見，車輛都離舞台較近，較易看到Ronald的台上英姿，不過依然有很多人情願走出車外睇騷。相比之下，記者身處票價$1080的前排座位，即使身處較前位置，已經與舞台距離甚遠，而台上的Ronald，以肉眼睇似乎已相當細粒，至於票價$880的位置離舞台最遠，觀眾需要透過附近的熒幕才能欣賞演唱會。

$1,080的頭幾行座位，已跟舞台有一段距離。（陳順禎攝）

$880的座位，距離舞台甚遠，觀眾或者要看大熒幕才會見到Ronald在台上的演出。（陳順禎攝）

鄭中基的父親鄭東漢、太太余思敏和一對仔女都有現身撐Ronald。（陳順禎攝）

有人揸林寶堅尼到場睇騷。（陳順禎攝）

演唱會大約於晚上8時15分開始，開場短片用電台特效迅速回顧Ronald過往的作品，然後獻唱《人若然忘記了愛》、《救救我》和《學神》三首歌。至於嘉賓方面，鄭中基的父親鄭東漢、太太余思敏，以及一對子女均有現身撐場，他們更獲安排在對正舞台的中間位贂騷，而鄭伊健、盧巧音與丈夫蘇浩才、孫慧雪與丈夫、林二汶、何超儀、王菀之、C AllStar的梁釗峰，還有小薯茄的J哥皆是座上客。

身為演唱會鼓手的KB（左），與盧巧音（右一）和蘇浩才夫婦合照留念。（陳順禎攝）