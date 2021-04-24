鄭中基演唱會｜專屬鍵琴放鮮花悼念唐奕聰：之前嘅演唱會佢都喺度

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-24 01:45

鄭中基（Ronald）昨晚（23/4）在中環海濱活動空間舉行《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》頭場。早前他接受《香港01》訪問時透露，演唱會中將特設環節紀念唐奕聰（Gary），同時為這位演唱會樂隊固定班底預留座位。

鄭中基演唱會設catwalk通道 要求樂手背譜：叫樂隊出嚟同大家玩

現場特設一套鍵琴，並放上鮮花，悼念Gary Tong。（陳順禎攝）

Ronald昨晚在介紹樂隊成員，談到鍵琴手時亦說：「我哋有令一個鍵琴手，Gary Tong。」樂隊在Gary的位置設有一套鍵琴，上面放上鮮花，象徵Gary繼續成為這次演唱會一分子。

鄭中基選擇唱《廢中》，期間憶起數年前Gary Tong幫助自己製作歌曲。（陳順禎攝）

其後他唱《廢中》前，憶起數年前Gary Tong幫助自己製作歌曲，又說：「我之前嘅演唱會，Gary Tong都喺度，每一次有佢喺度我哋都好安心。佢樣樣嘢跟得好足之餘，仲會比其他人做多啲。你知我好懶啦，但係好多時佢都話『得啦，呢啲嘢交畀我，我會幫你搞掂。』正如《廢中》呢首歌，佢幫我錄音，之後就叫我走，其他嘢幫我搞，正正係因為咁先會有《廢中》。」他叫全場著手機燈兼大合唱，希望將此曲送給Gary。

全場應Ronald呼籲，在《廢中》時開起手機電筒。（陳順禎攝）

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