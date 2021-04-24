蔡依林分享新歌MV拍攝辛酸　兩日拍超過24小時呻拍到「想退休」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-24 22:30

早前是蔡依林（Jolin）「Ugly Beauty」巡演加演場的休息日，之後還有3天硬仗要打，這次她再加演場加碼新歌《Stars Align》星光聚集LIVE版勁舞秀，稍早也曝光官方MV，攜手仙草製作導演陳奕仁合作，前往墾丁取景拍攝橫跨兩天長達24小時，更穿高跟鞋在泳池濕身跳舞，讓Jolin笑說：「每次和導演合作完都很想退休！」

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在充滿摩洛哥奢華風格的飯店中拍攝，Jolin透露：「前年我有到摩洛哥玩，一進來就覺得彷彿重新復習我的北非旅遊！摩洛哥的建築窗戶是對着中庭，且房間的色調鮮豔，還有特殊弧形加華麗配色的泳池，走在這裡有變富豪的感覺！」Jolin也跟着八大場景連換八套絕美造型，令人目不暇給，其中拍攝團隊特別申請在屏東「一樹成林」的白榕園拍攝，這裡正是奧斯卡金獎導演李安執導「少年Pi的奇幻漂流」拍攝地，是首次開放讓MV進入，Jolin說：「因為這次拍攝才有機會來到這麼珍貴的地方，很感謝。」

由於Jolin一聽到「Stars Align」就想跳舞，這次在MV中舞蹈占了極重的比例，邀來知名編舞老師Kiel合作舞蹈，不過疫情期間，Jolin只能透過視訊學習所有動作，還增加了高難度地板動作，讓她練到久違的全身肌肉痠痛，沒想到導演陳奕仁竟變本加厲，讓她穿着高跟鞋在有水的泳池裡大跳地板動作，她初看到場景一度猶豫說：「我該怎麼辦啊？」最後她以超強舞功成功完成高難度的水中熱舞，成果性感又撩人。

難得到墾丁拍攝MV，Jolin行前還打包了泳衣，以為可以忙裡偷閒，還打算去逛逛恆春小鎮、吃小吃，結果卻陷入馬不停蹄地瘋狂拍攝地獄，兩天拍攝超過24小時，拍到最後一刻才去趕高鐵。第一天從早上八點開工拍到凌晨兩點，讓Jolin忍不住嬌嗔喊：「導演，兩點了！平時這個時間我身體都關機了！」但仍是逼她再跳一次才喊收工，隔天一早還是繼續狂拍，Jolin笑說：「每次和導演合作都想說下次絕對不要再這麼苦了，每次合作都讓我很想退休！」

不過一看到MV成品，Jolin認為一切辛苦都很值得，直言對陳奕仁導演「又愛又恨」，導演打趣說：「Jolin很認真看待每一次工作，一直都維持在高標準，跟她合作都很愉快，往往不吝嗇給予指教，她招牌的『翻白眼』只有我能看到！」逗得Jolin大笑回說：「是你才看得到我的珍貴演出！」

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