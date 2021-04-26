傳周國豐辭任港台助理廣播處長　上任期間曾改革《十大中文金曲》

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-26 16:45

自從廣播署長李白全在今年3月上任後，香港電台管理層頻頻出現人事變動。有指上年9月接任助理廣播處長（電台及節目策劃）的周國豐已經請辭，並將於5月7日離任，是近期港台第4位中高層請辭。記者曾嘗試向周國豐了解事件，唯至今未有回覆。

有傳助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐已經請辭，並將於5月7日離任。(資料圖片)

周國豐DJ出身，在第二台節目《娛樂滿天星》結束後擔任音樂節目《國豐國風》主持，曾與張學友、黎明、張芸京等華語樂壇歌手訪問，節目以推介中、港、台甚至是東南亞各地華人歌曲為主，為日後製作「全球華語歌曲排行榜」奠定基礎。

周國豐在任期間推動《十大中文金曲》改革。（資料圖片）

他亦曾經主持「中文歌曲龍虎榜」，在出任助理廣播處長（電台及節目策劃）短短7個月期間，曾改革《十大中文金曲》獎項類別及名稱，當中「優秀流行歌手大獎」改為頒發男、女歌手金、銀、銅獎，他早前接受《01眾樂迷》訪問時指，相關改動能令大眾更容易討論樂壇頒獎禮成績：「我哋都收到對歌手獎嘅一啲意見，於是想聚焦返啲歌手獎項，等大家都容易啲討論邊啲歌手做大贏家，希望呢啲改變可以幫到呢個樂壇，繼續推動中文歌曲。」