谷婭溦出碟胡曦文撐場　等足6年自覺有負家人：唔想佢哋照顧返我

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-28 19:45

出道6年的谷婭溦（Vivian）今日（28/4）推出首張個人大碟《哭牆》，下午現身太子連鎖唱片店宣傳。除了胡蓓蔚、羅天宇、趙希洛、翟威廉、林淑敏、許家傑等圈中好友外，星夢娛樂行政總裁何麗全亦有到場祝賀。其中楊卓娜在活動期間拿出自製的蛋糕送給Vivian，在場藝人更唱起生日歌，慶祝Vivian的「寶貝」誕生。

谷婭溦今日出碟，獲表姐胡曦文及眾多好友支持。（劉傳謙攝）

而剛剛康復出院的表姐胡曦文（前名胡敏珊）亦手捧鮮花到場支持Vivian，收花一刻，主人翁更感動得忍不住淚水。Vivian接受《香港01》訪問時，談到家人及朋友到場支持，她直言已經喊溶妝扮，又說家人最能體會自己出道以來的苦況，當他們到場時，除了覺得興奮外，心中亦帶著一點歉意：「我頂唔住（喊）係因為心裏面有少少對唔住佢哋，我覺得自己仲未夠能力，如果我能力大啲嘅話，我就可以照顧佢哋，唔想成日都係佢哋照顧返我。」他又感謝一眾好友支持，但說吳業坤本來答應在油麻地工作期間抽空來撐場，最後卻遭對方放飛機。

谷婭溦同胡曦文感情好好。（劉傳謙攝）

說到製作期間最艱難的地方，Vivian透露專輯在半年內經歷4次延期，直言這次能順利推出大碟非常難得：「本身話出嘅時候又同我講唔出，一而再、再而三都係咁，同我講咗『有機會出唔到』好多次，中間的確係有失望、失落，最後出到碟真係好驚喜，心入面嘅波折真係好大。」被問到是否與星夢變天有關，她只稱：「我哋只係員工，所以我唔知高層嘅諗法係點。總之呢張碟出道係一件好開心，值得感恩嘅事。」Vivian亦透露，已經預留兩張專輯送給已經離職的前星夢行政總裁何哲圖，及即將離開無綫的余詠珊。

何麗全到場祝賀谷婭溦。（劉傳謙攝）