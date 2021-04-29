黎明7月舉行紅館演唱會 全場劃一票價不設山頂位

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-29 12:39

黎明事隔十年再開演唱會，相信非常令粉絲期待。

早前有消息指，黎明成功申請紅館檔期，闊別10年後再次踏足紅館舞台，今日（29/4）《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》落實於7月10-12 及 16-18日假紅磡香港體育館舉行，屆時紅館將會上演連場「沒有山頂朋友」的視聽饗宴，票價全場劃一 $880，以配合場館的特別座位安排。

相隔10年再次踏足紅館，Leon有見過去的一段日子，全港市民每日都需與自己的口罩為伍，人與人溝通都必須加上隔閡，故希望透過個唱，為觀眾帶來一個讓人可以開心娛樂，開懷歡笑的暑期活動，令大家可以在困悶的生活中加一點甜，加一分愛。他在舞台上將以音樂結合其輕鬆幽默的說詞，揉合兩個表演形式的特點，能在紅館之內開出歡笑的花朵，打造出一個令人耳目一新的個人演唱會表演模式。

而主辦單位為了讓入場觀眾都可以在一個安全和舒適的環境下欣賞到Leon的精彩演出，在因應適當的社交距離要求下，會優先安排場內50%較接近舞台的精選座位門票發售，並劃一票價為 $880。務求令所有觀眾都可以在近距離下，全面感受到Leon的表演。一個不設山頂位的Leon演唱會，一個全新的Talk & Sing表演模式，勢必令全場觀眾全情投入。門票將於5月10日在HotdogTIX開始優先訂票，Leon歌迷萬勿錯過。