陳蕾新歌向《孖寶賽車》致敬　岑寧兒貪玩做和音：無聊事認真做

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-30 09:30

陳蕾 （豹哥）近期深深愛上電玩《孖寶賽車8》，公餘時間不但與岑寧兒（Yoyo）、音樂人Mike Orange及MV導演張傑邦（阿邦）連線對戰，更組成「錦田車隊」，與線上玩家比拼一番。豹哥近日推出新歌《屈機》，以最近流行的曲風City Pop編曲，歌詞中出現「200cc」、「蘑菇」、「龜殼」等等《孖寶賽車》中出現的元素，向這款經典遊戲致敬。

陳蕾推出新歌《屈機》向近期最愛的遊戲《孖寶賽車》致敬，出現在MV中的編曲兼監製Mike Orange、負責編排和音的岑寧兒及MV導演張傑邦，原來都是這款經典遊戲的發燒友。

豹哥對遊戲的投入程度，令不少歌手及網民都相當佩服，就連她本人都不敢相信。新歌更邀請「車隊」成員錄製和音，她在Instagram指：「玩Mario Kart玩到寫咗首歌我都真係佩服自己，更加佩服『錦田車隊』嘅成員竟然願意陪我一齊癲。多謝你哋同我一齊玩呢首歌！」而Yoyo亦在IG笑指自己因貪玩而幫忙編和音，又非常認同擔任新歌編曲和監製Mike所說的話：「學Mike話齋，無聊事認真做。我好習慣我的朋友無聊得很認真，因為我鍾意同對自己喜歡的事情認真的人做朋友。」

《屈機》提到以下《孖寶賽車》的元素：

新歌MV則由「車隊」成員之一阿邦執導，在華納辦公室內搭建賽道，由四位機友分別擔任駕駛員，利用航拍機進行一場與眾不同的競技。深愛黛西公主的豹哥控制黃色航拍機，雖然她的航拍機在過程中遇到碰撞而墮地，但最後仍能從後趕上，順利以第一名衝過終點，她的駕駛技術真的可以稱得上是「屈機」！

用航拍機玩賽車！？（MV截圖）