勁歌金曲｜張學友11年後再「亮相」無綫　多謝Gin Lee嚟香港發展

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-02 22:54

無綫音樂節目《勁歌金曲》，今晚（2/5）播出的第三集新增「歌星追星」環節，讓一眾樂壇後輩有機會與偶像互動。今集Gin Lee（李幸倪）選擇翻唱張學友的《祇有你不知道》，雖然未能與偶像一起合唱，但學友亦專誠拍片，為後輩給予鼓勵。

今集《勁歌金曲》加插「歌星追星」環節，令歌手可以與偶像互動，甚至合唱。（節目截圖）

這次是學友相隔11年後再次在無綫現身，他透過錄像感謝Gin Lee翻唱自己的作品：「咁可以令到呢首歌可能……可能啦，又會有多啲人聽到。」學友亦感謝Gin留港發展，又大讚後輩：「我覺得佢唱歌嘅基本功好好，亦都係好有心嘅歌手，喺度希望佢可以喺香港大放光明，令到香港樂壇再次蓬勃起嚟，再受更多人嘅關注。」

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學友在2010年初舉行新碟記者會，雖然當時的三大電視台無綫、亞視及有線皆派出高層出席，但無綫卻因版稅風波而不派攝製隊到場。當時學友以廣東話接受亞視訪問，期間更指「唔好將頒獎禮片段剪到支離破碎」，當時被指暗寸無綫。不過在1月30日無綫轉播《第32屆十大中文金曲頒獎音樂會》，由於港台是政府公共廣播機構，無綫無權將四大唱片公司歌手片段刪走，因此學友得到破冰前最後一次亮相無綫的機會。