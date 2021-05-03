小肥與Serrini翻唱《青春頌》大讚對方唱功：我學緊嘅嘢佢掌握晒

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-03 20:30

小肥（徐志勇）上年9月接受《香港01》訪問時透露，自己正與音樂人陳輝陽合作籌備翻唱專輯，後者將在其他歌手和音樂人的作品中，選擇10首2010-2020年間推出，能引起香港人共鳴的歌曲，並且將它們重新編曲。當中在2013年許廷鏗所唱的《青春頌》，就被陳輝陽挑選為10首作品之一，今日（3/5）凌晨小肥無預警將新歌放上音樂串流平台，新作更與Serrini合唱，令不少歌迷感到驚喜。

小肥與Serrini合唱Alfred的《青春頌》，是現正錄製的翻唱碟中的作品之一。（網上圖片）

小肥接受《香港01》訪問時透露，這次合作都是由陳輝陽一手撮合，早在上年7月邀請時，Serrini一口答應。他又說，自己當初沒有想過能與對方合唱：「佢都有問我講，但係一開始真係冇諗過佢會搵Serrini。當然我好早已經好欣賞佢，但係佢初初同我講《青春頌》想搵女歌手合唱，呢個情況會即刻諗起自己嘅朋友先，第一時間唔會諗住有新衝擊。之後佢突然間建議要搵Serrini，我當然係話好啦！」

小肥指這張翻唱專輯從選曲、編曲到用人，都由陳輝陽一手包辦。（資料圖片）

小肥上年在擔任港台《十大中文金曲》評審時，已經向樂迷推薦Serrini的作品。在錄音室聽過對方唱歌後，他亦大讚對方唱功了得：「其實錄緊呢張碟嘅時候，我學緊把聲點樣唱得通透啲，咬字冇咁塞住喉嚨嘅方法，而Serrini係完全掌握晒呢啲嘢。佢有話我唱得好勁，我就話『唔係啦，你勁啲！』」不過，小肥在錄音期間發現，要與Serrini合唱並不容易：「佢嘅聲底同聲量，會好容易將對方把聲完全蓋過，真係要好小心應付。之前聽咗幾次，覺得出到嚟Serrini把聲太細，既然搵得佢嚟，大家把聲應該要平起平坐。我建議過要較大返佢把聲，但係當較大咗嘅時候，原來係會蓋過咗自己把聲，我先知道同Serrini合唱原來有呢個隱憂。」

小肥認為與Serrini合唱並不容易。（資料圖片）

專輯內翻唱作品全部都經過陳輝陽重新編曲，小肥坦言其中一個困難是理解新編曲的方向，又以《青春頌》作為例子：「一開頭陳輝陽係唔會話畀你聽點解佢要咁編曲，當中又有乜嘢意思，我自己都會領略錯誤，佢就會糾正返我。例如呢首歌中間有一啲變奏，原來佢係專登整到有一種年輕人啱啱學夾band嘅狀態，我聽到之後都覺得好有趣。」

小肥指《青春頌》是在整個企劃中段錄製，因此在錄音期間，他不需要花太多時間摸索新唱法。（資料圖片）

作品一出，《青春頌》的原唱許廷鏗（Alfred）就留言說：「下次加埋我一齊唱！」小肥透露，當初拍攝MV時已經有意與對方合作：「我想佢喺MV某啲位置出嚟，畀一啲驚喜大家，不過佢嗰陣好似遇著一啲合約問題，佢覺得有啲困擾。不過我都見到佢IG嘅留言，當然係有機會（合唱）啦，呢單嘢佢肯就得啦。」他又透露自己將在10月底於旺角麥花臣場館舉行演唱會，屆時或會邀請對方合唱。