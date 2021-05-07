MIRROR演唱會｜12子五勞七傷頂硬上　花姐：我都擔心佢哋捱唔到

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-07 02:35

人氣男團MIRROR周四（6日）起一連6日假九展Star Hall舉行一連6場演唱會，首場結束後觀眾紛紛向坐在控制台的經理人花姐（黃慧君）致謝，並大聲呼喚：「我愛花姐！做多啲好節目！」花姐接受訪問時指見證12子一路成長甚是感動：「呢個演唱會經歷太多，由上年五月到而家先開得成，其實MIRROR已經等咗呢個機會好耐！呢幾日綵排我都好肉麻咁同佢哋講好愛佢哋，佢哋嘅努力激發到我唔可以放棄，其實呢班年青人真係好好，希望大家繼續鍾意佢哋，佢哋都可以影響到其他香港人一齊努力！」

先睇睇MIRROR演唱會結首場的精彩演出：

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至於一連開六場，問12子的體力是否能支撐？花姐憂心道：「始終好多跳唱環節真係好攰，之前喺其他活動連續跳四隻個面都青，所以一開始話開3場已經好驚，後來因為反應好好開六場，MIRROR叫我信佢哋：『年青人嚟㗎嘛！』」花姐坦言MIRROR正式只是停了一個多星期的工作，所以籌備時間甚倉促：「Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）把聲攰到要睇醫生，醫生話聲帶最少要抖三個禮拜，所以佢哋係頂硬上；Ian（陳卓賢）又舊患發作膝頭發炎，好多個都五勞七傷，我都擔心佢哋捱唔到！」

一路陪伴在側的花姐感慨：「MIRROR真係大個，無論係技巧同性格都比兩年前大個咗，希望觀眾都見到佢哋嘅成長！」（葉志明攝）

至於近日有指紅館聖誕及新年檔期被讓出，鏡粉紛紛期望花姐能入紙競爭帶MIRROR踏上紅館舞台，她就回應指：「我想㗎！我每一日都收到唔同訊息，好多鏡粉都話今次好想睇但買唔到飛，所以想去一個地方可以同所有鏡粉一齊渡過幾晚；但暫時未開始做呢個動作，而家仲做緊呢個演唱會，忙碌緊唔會諗住。」