MIRROR演唱會︱Encore環節連唱3首MK Pop　搣甩騎呢感獲觀眾盛讚

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-07 18:30

人氣男團MIRROR昨晚（6/5）起在九展Star Hall舉行一連6場《MIRROR “ONE AND ALL” LIVE 2021》，12位成員在頭場已經為台下「鏡粉」製造不少驚喜，尤其在Encore位唱起快歌Medley，除了劇集《YOLO的練習曲》主題曲《選擇困難》外，更唱起三首經典香港組合的作品，Fantaz《Happy》、拾音社《kisskisskiss》及FFx《Sugar Baby》，喚起時下年輕人的回憶。

點撃重溫MIRROR演唱會頭場5大驚喜位：

+ 30 + 30 + 30

這三首歌都是被網民稱為「MK Pop」的代表作，不少網民除了注意到這些組合的作品曲風與K-Pop相似，更稱他們舞姿奇怪，打扮浮誇。不過MIRROR表演的時候，卻沒有原唱帶來的「騎呢感」，獲不少觀眾讚賞。而在表演期間，大家都會對過去討論度極高的《kisskisskiss》和《Sugar Baby》印象深刻，顯得格外投入，但說到7年前推出的《Happy》，觀眾或者都會記得歌詞中一句「隨著跳躍拍子／開心拍動舞衣」，卻未必想起原唱者到底是誰。

+ 5 + 5 + 5

這首歌是三人組合Fantaz的出道作品，他們在2013年成立，成員吳子健（Nel）和吳子城（Jaz）是親兄弟，而馮敬成（Tom）是Nel的中學同學兼好友。三人其後推出過EP《Who’s Fantaz》和大碟《Fantaz Remember Fantaz》。雖然Fantaz自2016年的《錯了沒緊要》後就沒有推出新作，但Nel和Jaz在今年初則有參加「音樂永續」計劃，前者翻唱郭小霖《從不知》，後者則分別演繹陳奕迅《單車》及郭富城《強》。

MIRROR演唱會驚喜位︱5子半裸曬腹肌掀高潮 姜濤吊台唱歌勁緊張

MIRROR演唱會｜12子五勞七傷頂硬上 花姐：我都擔心佢哋捱唔到

【MIRROR演唱會】半百鏡粉場外聽騷 場內一開聲即尖叫兼大合唱

MIRROR演唱會｜12子以《Warrior》開首炸場 Do姐坐頭排睇騷