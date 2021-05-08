Kerryta單飛出歌做樂壇新人　MV面世後被封「逆天長腿」：唔敢當

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-08 09:00

組合Dusty Bottle上年11月宣布解散，前主音Kerryta（周詠婷）上月接受《香港01》訪問時已經率先透露，今年將會單飛出歌，以新人身份重返樂壇，又預告自己將以新形象示人。近日她的新作《心野》正式面世，旋律以Neo Soul風格作骨幹，道出情愛關係中女生作主導的態度，不理旁人目光只想回應內心真切的渴求。

Kerryta新歌《心野》正式面世。

Kerryta在MV中試過不同造型，有斯文優雅，亦有大膽野性，她認為《心野》的態度不局限於愛情：「其實《心野》唔單止係講情愛，係回應內心嘅追求和慾望，可以係代表住貪玩與冒險，但有時候大家會好介意別人如何評價自己，但活出自己，忠於內心真實想法先係重點。」MV中Kerryta要「女追男」，但現實中她卻未試過：「雖然我未試過去主動追求男仔，但我好清楚自己想要嘅嘢，如果當我好鍾意一個人嘅話我都會主動出擊嘅！」

身高168cm的她在MV中騷41寸長腿，被媒體被封為「逆天長腿」，她在昨午（7/5）現身尖沙咀，出席新歌快閃活動時謙說不敢當：「好多謝大家嘅關注，呢個稱號真係唔敢當，希望之後大家會將注意力放喺我嘅音樂作品。」作為樂壇新人，首支單曲已獲得品牌支持，她指是預料之外，非常感恩。