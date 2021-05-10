關心妍主演新歌《腍》MV挑戰演技　一個細節足以證明Jade先係正印

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-10 20:38

關心妍（Jade）今年將透過「治癒三部曲」回歸樂壇，最近推出首部曲《腍》，交代一個腍善的人面對愛情的處理手法，在遇到傷害後打算報復，儘管腦海中閃過一個個報復的方法，最後卻因為心軟而沒有實行。

關心妍推出新歌《腍》。（資料圖片）

Jade在「治癒三部曲」MV中與導演Maggie合作，並親自在整個MV企劃中飾演周祉君（Aaron）的正印。或許第一次觀看的樂迷會被起初的親密鏡頭影響，以為Aaron與另一位女演員趙鷺燕（Ally）才是一對戀人，不過仔細一看，二人相處時已是晚上，當Aaron準備離開Ally居所時，其實已經暗示著Ally是小三，而Ally在Aaron綁鞋帶時故意解開另一邊鞋帶，可見Ally明知對方要離開，卻難以放手。

+ 2 + 2 + 2

Jade在MV中以兩個造型示人，交代著兩個不同的自己。一開始Jade穿著白色長裙，代表著現實生活中的自己，在出軌的Aaron面前，她選擇以笑容相對，而非向對方「攤牌」分手收場。後來Jade換上紅色睡袍，象徵準備向出軌另一半報復，只是簡簡單單將唇膏放進Aaron所穿的啡色長褸，已經令Aaron以為Ally有意離間他與Jade的關係，氣得馬上與對方劃清界線。其實所有報復橋段及結果只是Jade的幻想，現實生活中的她根本無意透過任何小動作宣示主權。

+ 8 + 8 + 8

只是後來Aaron在爭拗後選擇離開Jade，再次回到Ally身邊。身處白色裙的Jade在駕車途中幻想著Aaron和Ally獨處的畫面，當Jade突然煞車急停，畫面漆黑一片，或許觀眾會以為Jade遇上車禍。不過，身處紅袍的Jade在最後一幕臉帶哀愁，與Aaron躺在床上，似乎後者才是車禍當中離世的一人。

+ 3 + 3 + 3

Jade日前接受《香港01》訪問時透露，在與導演Maggie商量後，決定MV企劃從自身經歷出發，當中滲透著自己的愛情觀念，她透露其實目前尚有一個角色未出現：「除咗呢三個人之外仲有一個人係做爸爸，觀眾要睇晒3個MV先做到總結。第一個MV淨係講緊正印、小三同埋男主角，其實第二個MV（《愛的告別式》）就會交代點解小三會踏上呢個男人，大家要睇晒呢三個MV先會清楚成個故事係點。」