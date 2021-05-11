Coldplay違睽兩年終於推出新歌　衝出地球於太空站進行全宇宙直播

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-11 17:00

英國殿堂級樂隊Coldplay成軍25年，推出過多首風靡全球的經典歌曲。違睽兩年，終於宣布即將推出新專輯《Music of The Spheres》。Coldplay為配合新專輯關於外太空的主題，在發布新歌《Higher Power》之前，在預告中能夠看到大量神秘符號及指向外太空電台「alienradio.fm」。而在日前正式推出新歌之日，Coldplay竟跟身處國際太空站的法國太空人Thomas Pesquet進行「宇宙首播」！

《Higher Power》在太空首播的同時，Coldplay在直播中跟Thomas Pesquet除了談及新歌及太空人的日常之外，亦進行了深入對話。主音Chris Martin在講述有關地球的現況時，Thomas表示身於太空只能看到地球的海和山脈，這樣自己深深感受到地球和人類的脆弱，並希望人類懂得如何分享和合作的同時善用地球資源。Chris Martin搞笑表示目前Coldplay無法為地球上的人表演，所以只能為身在太空的Thomas進行演出，並讓Thomas收聽最新歌曲。

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另外，Coldplay亦在剛剛過去的星期日登上選秀節目《American Idol》獻唱新歌，並宣布在英國時間明天（12/5）舉行的的《The BRIT Awards 2021》頒獎典禮擔任揭幕嘉賓。