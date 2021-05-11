夥姜濤Jer林家謙開拉闊騷　Tyson Yoshi靠《Christy》衝出香港

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-11 17:45

今年4月起，不少歌手及組合開始舉辦演唱會，令香港樂壇回復生氣，今晚（11/5）在九展Star Hall就有《MIRROR “ONE AND ALL” LIVE 2021》。不過其中兩位成員姜濤和Jer（柳應廷）似乎沒有時間休息，因為據報道指，他們將在9月27日參與由商台相隔兩年後再度舉辦的拉闊音樂會，屆時將與唱作歌手林家謙及R&B歌手Tyson Yoshi（程浚彥）一同在亞洲國際博覽館獻唱。

據報道指，商台將會舉辦拉闊音樂會，到時姜濤同Jer都有份，一眾「姜糖」同「柳柳粉」又要準備搶飛！（資料圖片）

或許大部份主流樂壇的聽眾都未必聽過Tyson Yoshi的作品，但他在網絡上的人氣絕對不比其餘三位歌手差。現年26歲的他曾在化妝品牌擔任店舖設計，在2018年推出《TO MY QUEEN》走入地下樂壇，雖然創作概念只是在吵架後為哄回女朋友而寫，但歌詞甜蜜，加上容易上口的旋律，令他一炮而紅。其後在拍拖周年紀念日前推出歌曲《Christy》，名副其實是一首為女友度身而造的情歌，雖然歌詞肉麻，但在抒情R&B上加添說唱的曲風，深受時下年輕人所愛，更令其人氣席捲中、港、台。作品推出至今近兩年，影片至今在YouTube點擊率直迫800萬，加上冷酷外表和健碩身材，難怪他在地下樂壇發展多年，已經成功累積大量來自兩岸三地的歌迷。

Tyson Yoshi的代表作《Christy》，正是為了送給女朋友Christy而寫。（Tyson Yoshi Instagram圖片）

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即使面對疫情，Tyson Yoshi仍選擇一如以往，穿梭港、台兩地表演和製作單曲。他今年就在台灣不時舉行演唱會，成功吸納不少當地樂迷。過往主力推出國語歌的他，上年曾創作一首廣東歌《Growing Up》，開始走入主流樂壇。而在半年後推出的《Something》，不但成功吸引到喜愛R&B曲風的姜濤注意，據作曲人Gareth.T（湯令山）早前接受訪問時透露，這首歌更間接促成《Master Class》的誕生：「姜濤之前有聽過Tyson Yoshi嘅《Something》，佢好鍾意，想搵呢首歌嘅作曲人寫歌。嗰首歌就係我寫嘅，之後佢有問我可唔可以幫佢做呢個project，我梗係冇問題啦。」相信Tyson Yoshi能在演唱會中與姜濤合唱R&B作品，刷出新火花。

Tyson Yoshi喺中、港、台都好受歡迎！（Tyson Yoshi Instagram圖片）

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