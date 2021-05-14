陳凱詠首推雙CD大碟有驚喜　為拍MV密密練滾軸溜冰：勉強夠用！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-14 22:45

陳凱詠（Jace）自2019年以環球「Fab Four」成員身份加入樂壇，出道已有3年的她，近日推出大碟《Processing》。若然幸運購買得到限量1000套的特別版專輯，更有機會得到由A.SOCIETY設計的太陽眼鏡，在眼鏡框上更刻上專屬編號，極具收藏價值。

專輯推出限量1000套的特別版，附送Jace正佩戴著的太陽眼鏡。（陳凱詠Instagram圖片）

即使無法搶購限量版，新碟仍能為一眾Jace的歌迷帶來驚喜。專輯除了有《天生二品》、《想突然》、《隔離》等派台歌外，更安排在另一張CD中收錄不同Remix、Demo及部份只在數碼平台發布的作品，例如在出道前為Dusty Bottle擔任主音的作品《Forever Summer》、ViuTV劇集《娛樂風雲》主題曲《困獸鬥》等，甚至連前叱咤903節目《一個鍾說》的主題曲Demo也有收錄，此舉令聽眾有更多機會聽到Jace作品的不同面貌，與大碟中不想自己被定型、定義的主題吻合。

今次新碟用雙CD形式推出，如果同樣喜歡Jace派台歌以外的作品，這張專輯絕對不能錯過！

新歌《I Wish》也伴隨著大碟推出而面世，MV由Jace的緋聞男友陳健朗執導。她在拍攝MV時要踩滾軸溜冰、「吊威也」、跳舞，考驗她的體力，不過Jace在開拍前兩星期才知道要踩滾軸溜冰，令她只能臨急抱佛腳苦練：「今次有少少搞個大頭佛畀自己，因為決定呢個MV要踩Roller既時候，發現距離拍攝得返兩星期，於是即刻買鞋同練習，兩星期內練咗10次，好彩最後都勉強夠用！」Jace想藉著新歌《I Wish》，給樂迷一個大解放、開派對的感覺，所以當初跟陳健朗商討時，決定用滾軸溜冰呈現。雖然練習時間倉卒，但Jace坦言愛上了這個運動，之後會繼續鑽研，享受箇中樂趣。

除了滾軸溜冰和熱舞外，Jace在這次MV中嘗試了「吊威也」。其中一幕要表達她工作疲勞的狀態，Jace頭向下倒吊半空，如是者做了10次，因全身被鋼索勒緊而且呈倒立姿勢，她開始感到呼吸困難而且頸痛。Jace稱：「起初以為吊威也應該唔太難，但原來好考平衡，呢個係一次難得嘅經驗。」