勁歌金曲｜被豹哥指冇經典歌　馮允謙IG：要識分邊啲意見值得聽

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-17 18:06

TVB音樂節目《勁歌金曲》在改版後新增「金榜預測」環節，由觀眾及專業音樂人點評新歌及歌手表現，成為城中焦點。在昨晚（16/5）播出的最新一集，馮允謙（Jay）帶來新歌《思念即地獄》，表面上是講述一段異地戀，其實是表達對嫲嫲在上年末離世後的不捨。

Jay在「金榜預測」環節中表演新歌《思念即地獄》。（節目截圖）

Jay擅長歐美曲風，歌詞往往會中、英夾雜，在香港樂壇並不常見，因此在觀眾席上的反應兩極，在20位「音樂選民」中，他總共得到12個讚好。倫小姐和林先生都認為這種曲風聽起來十分舒服，而盧小姐更指作品好聽得忘記按燈。不過關先生就從歌詞出發，認為故事性不足：「淨係講緊異地戀，自己好傷，但係冇一個故事喺度，所以唔太鍾意。」

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在「音樂導賞團」方面，填詞人鄭敏鼓勵Jay繼續投入每一首歌的故事，而林柏希則非常喜歡：「除咗係今年香港樂壇我鍾意嘅頭三首歌之外，就算擺喺歐美嘅收音機、電台頻道，我諗擺埋落去播，我覺得都唔會失禮。」不過單立文（豹哥）就點出Jay入行9年來遇到的問題：「我知道你係一位好勤力嘅唱作人，但係好似……我自己覺得你走咗入一個困局。點解咁耐都冇一首Mega Hit（經典大熱作品）出到嚟？你自己諗下，如果Jay Fung仲要繼續行落去嘅話，要有一首所有人都覺得好中嘅歌，你要點做？參考下人，Eric（Eric Kwok）係個好例子，佢真係好好。」

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Jay在節目中坦言現時創作並非以大熱歌為考慮：「呢刻我係希望做啲嘢，可以表達到我依家經歷緊嘅嘢。」當晚Jay亦用英文在Instagram貼文，疑似回應豹哥在節目內的抨擊：「每個人都有唔同意見，人越大，就會聽到唔同嘅人有好多唔同嘅意見。不過重點係你要識分邊啲係值得聽，邊啲係唔值得……學習為自己思考。」