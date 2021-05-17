Serrini踩入九展開演唱會Part 2　觀眾買飛前要考多次DSE？

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-17 18:50

「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）早前於旺角麥花臣場館舉行一連三場《SERRINI “I’M FINE, THX.” LIVE 2021》，即使「未開賣先加場」都同樣一票難求，一眾「樹打手」都指買不到票，她亦在社交網站揚言：「下次Book紅館。」今日（17/5）Serrini宣布將在6月19-20日首度進軍九展Star Hall，舉行《SERRINI “I’M (NOT) FINE, THX.” LIVE 2021》，既是演唱會Part 2，亦是新碟大型發布派對。

Serrini即將在九展Star Hall舉行演唱會Part 2，作為新碟發布嘉年華。

過往聽到「DSE」，不少人都會聯想起那些年為應付公開試寒窗苦讀的日子，沒想到這次觀眾連購票都要考試。「梁博士」為這次演唱會特設「樹妮妮DSE能力試」（Dr. Serrini Examination），在公布開騷前，Pateron（眾籌平台）會員及曾經購買過Part 1網上演唱會門票（而未能成功購買實體場次門票）的粉絲，已預先收到Serrini送出的演唱會及考試預告訊息，屆時這兩批觀眾將可以參加「專屬考試」作優先訂票，惟主辦單位沒有透露「考試」內容包括甚麼。

今次買飛要考試！？

至於其他觀眾就可以參加「公開試」，試題網址將會於5月18日於Serrini社交平台試公開，當中考獲最高分的首150名「高材生」，就可以獲得資格優先訂購演唱會Part 2門票兩張，無須再辛苦搶飛；若出現分數相同的情況，則以試卷遞交時間較快者為優先，所以各位「樹打手」真的要「快而準」！

若然歌迷並非Pateron會員及曾經購買過Part 1網上演唱會門票，但而未能成功購買實體場次門票的觀眾，可預先通過專屬考試訂票。

談到這次看演唱會都要考試，Serrini笑指：「因為想為演唱會增加電競感覺，下次希望設立更多、更難的題目和關卡，與民同樂。」Serrini原本以為Part 2內容會和上次差不多，但結果團隊開會時都興奮的把製作內容升級再升級：「Production Team、Music Team、Art Team及Fashion Team 等等全部決定難得大場就『變本加厲』，歌單上都會有改動，與其說是Part 2，不如說是進化版。」歌迷記得「讀多啲書，飲多啲水」，用知識把握搶飛機會！