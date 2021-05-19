193郭嘉駿為《睡到三點》錄音用Auto-Tune解畫：想帶啲新嘢畀大家

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-19 21:54

近日掀起網絡熱話的ViuTV節目《ERROR自肥企画》，四位主持：「Dee哥」何啟華、「193」郭嘉駿、「肥仔」梁業以及「反省中」的吳保錡各自獲製作團隊賦予「自肥」機會，其中「193」的新歌《睡到三點》MV於周二晚（18/5）的第12集裏正式公開，由「格仔導演」劉諾衡（Mike，化名MIKECOLD B.）掌鏡，「小薯茄」的阿冰和「啱Channel」的樊沛珈（阿Gi）擔正女主角，在YouTube上架短短20小時，截至晚上八時半的點擊率已超過25萬，更成為本地熱門短片第二位。 為配合新歌宣傳，「193」今天下午突然在個人Instagram直播「新歌解說會」，從歌曲創作理念、歌名，以至有批評指他靠Auto-Tune執聲幾個範疇，統統都有花時間耐心回應。在英國Bangor University主修心理學的「193」直言，《睡到三點》的歌名本來叫《Déjà vu》，此乃心理學專有名詞，中文解作「既視感」，簡單點說就是似曾相識，「意思係你明明印象中呢件事已經發生過，但其實你係剛剛先遇到，就係一個咁嘅思緒嘅交錯喇。」何解最終會變成今天的出街版本？原來跟市場推廣策略以及現年18歲的美國樂壇新人王Olivia Rodrigo有關。 撰文：游大東

「193」郭嘉駿今日突然在IG開Live，解釋新歌《睡到三點》的創作理念。（IG／＠deniskwok193）

《睡到三點》由Madboii作曲，並身兼編曲和監製，「193」則負責填詞。在Instagram的「新歌解說會」上，「193」解釋原本這首歌叫《Déjà vu》，並將這種「似曾相識」的意思放進歌詞和MV之中。「本身首歌無論係歌詞，定係MV上都有呢個意思，希望大家睇完之後會思考一下，究竟兩位女主角（阿冰與阿Gi）係咪真人呢？定係有一個係真，有一個係假呢？」

不過現在推出的歌名卻變成《睡到三點》，「193」坦言這是按照市場推廣策略而修改的新歌宣傳手法。第一個原因是撞歌名，「其實上一個月呢，有首英文歌叫《Déjà vu》派咗台，都有幾千萬人聽，我費事撞歌名。」

「193」沒有指出那是誰的作品，但那首《Déjà vu》其實是美國樂壇新人Olivia Rodrigo的新作，MV於4月2日在YouTube首播，至今累積瀏覽率已接近6,800萬，這位被喻為「2021年最閃亮新人王」的Olivia Rodrigo本來是演員，今年一月推出第一首派台歌《Drivers License》，結果橫掃全球，深得年輕人喜愛，連續8個星期成為「Billboard Hot 100」冠軍，更在英國單曲榜達奪連續9周第一，更穩守Spotify全球單曲榜第一位連續54日，MV至今累積點擊高逾兩億，而日前她在「2021英國音樂大獎」（The BRIT Awards 2021）現場演繹《Drivers License》，YouTube的點擊率在一星期內累積至820多萬。

「193」郭嘉駿指《睡到三點》本來叫《Déjà vu》，惟與早前派台的一首英文歌撞名，翻查資料，該英文歌正是18歲美國樂壇新人Olivia Rodrigo的新作。（環球唱片提供）

撞名，亦因為太過常見。「193」直言試過在Google搜尋「Déjà vu」這個關鍵字，「應該會Search唔到我首歌，反而會Search咗呢啲心理學嘅Terms，會Search到人哋嘅MV，所以就諗住改一個中文嘅歌名，『Déjà vu』中文係叫『既視感，我覺我好奇怪呀呢個名，然後就同《自肥》Writer阿暉（麥可暉）傾，傾傾下就決定用《睡到三點》，幾有意思。」是的，以派台宣傳而言，叫《睡到三點》能夠用得到的點子確比「Déjà vu」來得多，當然選擇容易增加曝光的字眼吧，而「193」連DJ或音樂節目主持怎樣介紹新歌也想到了：「DJ Tag歌嘅時候可以講，個主唱都有個『三』字，同埋『睡到三點』嘅意思好廣泛，究竟係因為你身邊冇伴侶陪住你，所以你先三點都未起身，（因為）冇人叫醒你呀，定係你尋晚經歷一件好傷心嘅事，所以你需要瞓到三點？呢個係一個思考空間囉。」

《睡到三點》推出後旋即成為YouTube本地熱門短片第二位。（《睡到三點》影片截圖）

如果細讀《睡到三點》的歌詞，譬如「Shawty的心／就像海底針／咪笑我痴筋 baby／사랑해요」、「睡到／三點／想起／Last night／気持ち」，既有廣東話，又有英文、韓文和日文，又如「總會想起天真講過同你結婚／想你為何藍剔不覆我／跟你遇見／令我一生改變Getting Better／到海角天邊／跟你浪漫相見」，乍看有點詞不達意，甚至有人站在道德高地看此曲，認為內容毫無涵養，負責填詞的「193」解釋，歌詞曾經多番修改，不一定要有意思，「我就係想佢盡量向MK方面發展，即係MK妹最鍾意聽嘅嗰啲情歌，老一輩係聽唔明㗎，其實啲歌詞你完全係睇唔明咩意思，因為歌詞唔係好需要有意思，而家嗰啲18、19歲嘅Rapper，佢哋加好多Auto-Tune嗰啲情歌，擺上YouTube已經有幾百萬人聽，我就係希望可以做到呢啲MK情歌。」

而在直播開始後不久，「193」便說《睡到三點》的編曲風格較為新穎，「聽開流行曲嘅人係唔慣聽呢啲歌，邊有流行曲係個Hook（即歌曲賣點，一般會把Chorus用來作為Hook），即係Chorus會擺喺最頭？我就係特登將呢個洗腦嘅Hook擺喺頭中尾，但一般流行曲只會出現兩次。」他還解釋新歌點解要用Auto-Tune。「大家好似仲未慣Auto-Tune，我唔係因為唱唔到所以加Auto-Tune，呢個係一個Trend，令到首歌嘅聲音更加有質感，呢啲係一啲新嘅嘢，希望帶到畀大家。」Auto-Tune為現時流行音樂製作很常用的一種人聲效果（Vocal Effect），其中一個常見用途為將歌手原本的聲線改變成仿如機械人的聲線，「193」指這種技術在中外相當流行，「你聽下Juice Wrld、Post Malone同埋Travis Scott等等Rapper全部都係用Auto-Tune，係好基本嘅嘢嚟，所以想澄清番，我絕對唔係唱唔到。」

點擊圖輯睇阿冰及阿Gi友情出演的《睡到三點》MV：