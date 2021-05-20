為紀念全球百大DJ Avicii離世3年　斯德哥爾摩著名景點正式改名

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-20 21:30

瑞典著名DJ Avicii（原名Tim Bergling）於2018年4月自殺身亡，消息震驚全球。如今過了3年，為了紀念這位多次打入世界百大DJ排行榜的傳奇DJ，斯德哥爾摩著名景點Ericsson Globe體育場，正式改名為Avicii Arena。

人稱「Globen」的Ericsson Globe體育場在過去30年舉行過無數國際歌手演唱會及大型體育盛事，負責經營體育場地的Stockholm Live與Avicii基金會「Tim Bergling Foundation」於昨日正式將場館改名為Avicii Arena藉此讓而Avicii父親Kals Bergling表示，很榮幸基金會能透過這個方式，讓社會大眾更關心青年心理健康。

其實在Avicii離世後，父母成立了基金會，希望能夠幫助改善社會受心理健康問題的影響，並讓兒童及年輕人得到更多協助。另外，Stockholm Live在網站上載紀念影片，由14歲歌手Ella Tiritiello跟瑞典皇家交響樂團伴奏，獻唱Avicii於2015年創作、有關兒童人口販賣與兒童色情問題的歌曲《For A Better Day》。