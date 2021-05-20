Dear Jane新歌取材自聖馬力諾足球隊　業餘軍為放假貼錢繼續踢

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-20 21:45

Dear Jane最近推出新歌《聖馬力諾之心》，編曲十分激昂，而「寧被看成愚勇／不可失信心」、「人定勝天天勝人／從沒定理才吸引」等歌詞相當勵志，正好為聽眾打氣。不過據填詞人黃偉文（Wyman）所述，這首既是勵志歌，亦是一首情歌，他在Instagram上分享靈感來源時說：「受到一隊打和當贏咗但從不放棄嘅魚腩足球隊啓發嘅愛情勵志歌。」Wyman口中的足球隊，正是被公認為「歐洲魚腩」的聖馬力諾國家隊。

Dear Jane新歌《聖馬力諾之心》是首愛情勵志歌，靈感正是來自聖馬力諾足球隊。（MV截圖）

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聖馬力諾是歐洲小國，人口只得約33,000人，境地被意大利包圍，形成「國中國」的狀態，而國家隊在國際賽幾乎都以敗仗收場，是全球排名最低的球隊，成軍以來只有6場與對手握手言和，唯一一場得勝賽事，是在2004年對列支敦斯登的友誼賽。而球員中除了學生以外，全部都有正職在身，大部份是業餘球員，因此代表隊要在成員下班後才能在晚上練球，往往練至10時才回家，甚至有球員在入選國家隊後，因為工作而要婉拒徵召。雖然政府為激勵球員，只要聖馬力諾能入球或贏球，全國即享有一日假期，但球員在出國比賽時卻沒有任何津貼，大部份球員只能靠自己的工作津貼自資參賽。

聖馬力諾（藍衫）在正式比賽中幾乎全數落敗，但球員依舊奮戰到全場。（路透社）

儘管球員要貼錢出國比賽，幾乎每次比賽都一勝難求，但球員踢球並非為勝利和金錢。除了在大賽中享受與頂級球星同場競技的難得機會，他們將目標放在防守上，只求傾盡全力守和。在上年的歐洲國家聯賽，聖馬力諾接連對上列支敦斯登和直布羅陀都成功守和0:0，首度在同一年有兩場和局，締造歷史。看著賽後丹迪羅斯（Dante Rossi）受訪時激動流淚，就知道這兩分對聖馬力諾有多寶貴。若然讀者了解過聖馬力諾足球隊的故事，或許會更容易感受到《聖馬力諾之心》帶來的堅毅和熱血。