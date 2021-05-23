陳詠謙談與姜濤合作　指對方初出道欠交流：嗰陣同佢溝通唔到

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-23 18:30

填詞人陳詠謙目前以「Shuffle & Repeat」企劃策劃人身份，在時代廣場舉行《廣東歌101》展覽。昨日他接受商台節目《1圈圈 星光背後》訪問，再度談起與恩師黃偉文（Wyman）初次見面的點滴。

陳詠謙日前接受商台訪問。

他憶起入行前與Wyman見面的經過，坦言當時已經感受到大師氣場：「我初頭同負責人講，嗰份合約嘅數字太少。（太少錢？）應該咁講，當時簽一個年期嘅合約，話我承諾會發表10份歌詞，但係我簽得呢份合約，我唔想淨係填10份，起碼都30份，如果係對我有信心，不如喺數字上面顯示出嚟。之後我去酒店見阿Y，佢第一句就問我『你係咪要多啲錢？』我心諗，會唔會因為嗌價而令我冇咗呢個千載難逢嘅機會？點知佢話『唔緊要！我再畀多啲你！』原來大人物做嘢，佢嘅風範係唔同啲！」

陳詠謙因認識Swing成員Jerald（陳哲盧）有機會於19歲發表第一份歌詞，到09年Swing重組，他填了一首《我有貨》再被黃偉文賞識收他為徒，正式展開其填詞人生涯。（視覺中國）

重提《龍舌蘭》低潮：有諗過係咪要轉行

現年34歲的陳詠謙先後四次摘下「叱咤樂壇填詞人大奬」，雖然寫過林奕匡《高山低谷》、JW王灝兒《矛盾一生》等代表作，但在2018年為陳奕迅填下《龍舌蘭》後，他就接連受到網民抨擊。陳詠謙重提三年前的低潮時，坦言曾經想過轉行：「我有一段時間係唔開心，之後我都一直諗，有啲作品可能真係冇咁精彩，但係都有作品係好多人鍾意。加上身邊嘅監製、唱片公司同歌手都有拍過我膞頭，依然好相信我。（《龍舌蘭》呢？）嗰段時間係觸發咗，有好多唔同嘅作品都畀人抨擊。我有諗過係咪要轉行，但係當有困難嘅時候，我哋唔應該逃走。公眾絕對有權唔喜歡，但係如果因為我寫咗首大家唔鍾意嘅歌，而話屋企人要死，我就覺得係純粹嘅憎恨。」

一句「我現時自己肯做飯」令陳詠謙成為焦點，面對種種聲音，他坦言只能檢討、反省，才可繼續前進。（資料圖片）

對姜濤另眼相看：呢個年輕人好有諗法

近年陳詠謙為與MIRROR人氣成員姜濤合作，自首支單曲《一號種籽》起填過5首作品，包括上年大熱作《蒙著嘴說愛你》。他認為姜濤比較慢熱，在創作《一號種籽》和《亞特蘭提斯》時都甚少溝通：「好老實講，嗰陣同佢溝通唔到。佢唔係主動仔，會覺得搵音樂人傾計好似係騷擾緊人。其實寫《一號種籽》之前有見過面，但係嗰次好官方，冇乜傾到內心說話。」直至在寫下《蒙著嘴說愛你》前，二人才透過電話傾談，分享大家在疫情下的感受。

+ 3 + 3 + 3

被問到姜濤的成功原因，陳詠謙坦言自己在上年對這位人氣王刮目相看：「好老實講，之前諗緊佢會唔會係偶像一個，淨係出嚟chok樣呢？都唔緊要嘅，嗰啲人都有可愛之處，但係寫完《蒙著嘴》同《孤獨病》之後，當中我哋都有傾過計，我發現呢個年輕人好有諗法，好認識呢個市場。《蒙著嘴》係講疫情下嘅人際關係，《孤獨病》係講緊情緒健康問題，以上呢啲都唔係大路題材，但係佢冇任何避忌咁提議不如寫呢啲。我覺得佢有自己嘅睇法，亦證實咗出到嚟嘅反應都好。」