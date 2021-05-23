專訪︱吳業坤遊東京獲攝影師邀拍寫真　漫天櫻花下過馬路送別30歲

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-23 23:34

四月初正式結束日本之旅的「坤哥」吳業坤，返港後於酒店隔離期間完成新歌《一路》創作，並邀得商業電台DJ Oscar填詞、丁偉斌（James Ting）兼任編曲和監製。可以說，沒有今次歷時四個月的假期，沒有長達18天的「東海道五十三次」（指的是日本江戶時代從江戶到京都的驛道「東海道」沿途經過的53個「宿場」── 相當於古代驛站）長征之旅，便沒有這首歌。 「我覺得好多嘢夾到都冇咁夾囉，我當初冇諗過去東京，亦都冇諗過見到James Ting，佢係以前幫Cookies、Shine寫歌嘅音樂人，我哋之間又有班Common Friend，去到東京嘅時候就識咗佢，就膽粗粗同佢講話有隻歌，想喺（返港後）隔離嘅時候做埋，你可唔可以幫幫手，就係因為一啲咁嘅緣份，加埋Oscar嘅詞，就出現咗呢首新歌。」 身處外地，通常都會做一些平時在家不會做的事，除了徒步從京都步行492公里至東京外，坤哥亦獲身處當地的居日華人攝影師陳烈（Kii）邀請擔任模特兒，拍攝街頭寫真。「我哋一路行，一路影，由半藏門一路行落去澀谷，講起大家嘅經歷，都有啲共鳴，影相嘅時候大家都知對方要乜嘢，呢種無形嘅默契好難得會出現，唔係口講就做到。」這輯照片其中一張相，名為《一路走過30》，是為攝影師送給「坤哥」31歲的生日禮物。 撰文：游大東 攝影：陳烈（圖片由吳業坤提供）

早前「坤哥」在東京旅行期間跟居日華人攝影師陳烈合作，擔任「櫻人」寫真系列的模特兒。

轉眼間入行10年，拍劇唱歌開騷無限輪迴，吳業坤好像從來沒有好好的放假。

2020年11月，他決定讓自己任性一次，飛往日本。

「做任何嘢都係講天時地利人和。我覺得自己30歲之前想用埋呢個Quota（工作假期），就申請咗先，又咁啱喺日本（因為疫情）封國之前，即係（2020年）2月底、3月初嘅時候我去咗嗰邊一次，拎咗個Visa，之後返香港拍咗兩套劇（《寶寶大過天》和《異搜店》），又出咗新歌《原始心態》，做晒啲嘢之後，11月嘅時候日本通番關，有『在留卡』嘅人可以飛番去，咁我覺得，留兩個月，叫做放下假都好呀，於是就去咗呢個Trip。」

獲得日本語能力測試N2資格，又懂唱歌，人在日本，總會想過去當地尋找發展機會吧？坤哥笑言，就算自己有這個想法，一場世紀疫症，已打亂所有事情。「我係諗住用一個旅行嘅心態去呢個Trip，我都有同公司講，去到當地會做啲旅遊嘅嘢，或者係一啲KOL嘅嘢，影下相、拍下片，但係最後都冇做到囉。同埋你話去日本發展，其實2019年我都飛得去多，飛去東京，都識咗一啲當地嘅Entertainment公司，同埋一啲唱片公司，都有啲洽談，但正當想（計劃）發展嘅時候，咁啱就COVID（爆發），好多Project都Stop咗，希望等所有嘢好轉之後可以做。」

吳業坤趁30歲前，申請Working Holiday簽証，去年11月飛往日本體驗生活，歷時4個月。（IG：@kwangorrrrrr）

為人生做點事 徒步完成「東海道五十三次」

封關、開封、封關，坤哥本來只留兩個月，惟疫情令歸期一再延遲。

「我同大家（家人和公司）講，都係一月一日之後就返嚟，因為想試下喺外地過（新年），佢哋係OK嘅，始終覺得放假好正常，但慢慢愈來愈遲，褪褪褪褪褪，褪到都走咗4個月喇，佢哋都會問：你幾時返嚟呀？咁我都有罪惡感，加上都有少少覺得自己迤（Hea）咗好多，想為自己做番啲嘢啦，亦當係對公司有少少交代，就決定做一啲自己未做過嘅事，做番一樣嘢係For我嘅人生，就行咗（由京都）去東京呢條路。」

「坤哥」笑指，徒步完成「東海道五十三次」是絕對沒趣的事，能夠填補留日四個月的心靈空虛，亦希望將來有故事可以向後人分享，「第時有個孫，都可以同佢哋講，話阿爺嗰陣時都好蠢，叫做有啲故事留番畀自己。」再想想，與其講，不如唱，新歌《一路》就在這個背景下誕生。

旅行從來都是人生的縮影，你不會知道旅途上會遇見甚麼人，甚麼事，而坤哥亦因為步行至東京，經作家健吾介紹，結識於當地居住的攝影師陳烈，對方更邀請他擔任「櫻人」系列的模特兒，「坤哥」一口答應。拍攝當天由半藏門出發，，一直行去澀谷，邊行邊拍邊聊，才知道彼此有很多共通點。

這張在半藏門拍下的照片，攝影師陳烈命名為《一路走過30》，是為攝影師送給「坤哥」31歲的生日禮物。

與攝影師一見如故

「原來阿烈話鍾意聽我嘅歌，佢好鍾意《百姓》，又提到當初點樣喺日本慢慢學攝影，其實佢自己中學開始影相，而我都係中學開始鍾意唱歌，大家都係向住嗰個目標進發，佢話最初影嗰啲相畀人話太Art，畀人否定過，所以都讀過一啲課程，睇下點樣可以點樣（將商業和藝術）撈埋一齊，大家都係為咗自己鍾意的事而去鑽研，冇放棄，所以大家傾落都會有啲共鳴感嘅，雖然我唔係專業Model，但係影嘅時候，大家都知對方要乜野，呢種無形嘅默契好難得先會出現到，唔係口講做到。」

陳烈透露，這輯照片裏最有含義的一張，是拍下「坤哥」在漫天櫻花下，在半藏門某條路上過斑馬線的定格，「呢張相係坤哥31歲生日Po嘅，背景有『30』兩個字，我就將呢張相命名為『一路走過30』，呼應佢首新歌，又呼應佢生日，好特別。」可能是徒步長征太過艱辛，相中的坤哥較以往瘦削，乍看真的有點脫胎換骨的感覺，近日坤哥不避嫌與193合照，又承認自己有留意ViuTV節目《ERROR自肥企画》，可以見到「日本之旅」的確讓他更加成熟，或多或少從其言談和處事方式中反映出來。

吳業坤與ERROR跨台友誼唔轉「地下情」 自認想親試「死亡行星」

重溫坤哥日本之旅花絮：